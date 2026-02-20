El Ibex 35 mantiene su tono positivo al mediodía (+0,4%) y roza los 18.100 enteros

El Ibex 35 subía un 0,44% en la media sesión, colocándose en los 18.096,7 enteros, atento a la publicación de datos 'macro' y a la tensión geopolítica en Irán.

En este contexto, los analistas de Renta 4 destacan la escalada de tensión en Oriente Medio, puesto que EEUU ya se ha mostrado preparada para atacar Irán y le ha dado 15 días para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear.

Esta situación ha provocado alzas en el precio del petróleo en las últimas sesiones, si bien al mediodía de este viernes ya comenzaba a moderarse. Tras llegar a su máximo de los últimos seis meses, 72 dólares por barril, el Brent -de referencia en Europa- ya cotizaba a las 12.00 horas de hoy con una caída del 0,52%, hasta los 71,29 dólares. En el caso del West Texas -referencia para EEUU-, su precio por barril descendía un 0,56%, hasta los 66,06 dólares.

En el plano empresarial, los expertos destacan la publicación ayer de las cuentas de la estadounidense Walmart, que obtuvo un beneficio de 21.893 millones de dólares (18.516 millones de euros) en el conjunto de su año fiscal, finalizado en enero de 2026, lo que equivale a un avance del 12,6% en comparación con el resultado de contabilizado en el ejercicio precedente.

Los resultados de la cadena de comercio minorista han batido "ligeramente" las expectativas del mercado, pero han decepcionado sus guías "más prudentes" que muestran un crecimiento apoyado fundamentalmente en los hogares de rentas altas, mientras que los de rentas bajas siguen presionados. Esto, según Renta 4, es una "señal de que el consumo resiste, pero es vulnerable ante una desaceleración del empleo".

Sobre los datos 'macro', los analistas destacan la publicación de los PMI, que han mostrado que el crecimiento de la actividad del sector privado de la eurozona se ha acelerado en febrero hasta el 51,9 puntos desde los 51,3 del mes anterior, registrando así su mejor resultado en tres meses, gracias principalmente a la recuperación de la actividad manufacturera.

En Japón, los PMIs han mostrado mejora en la actividad de las manufacturas y estabilidad en servicios. Además, se ha publicado el IPC de enero, que recoge un descenso de la tasa general hasta el 1,5%, desde el 2,1% del último mes de 2025.

Sin embargo, los inversores esperan especialmente las cifras macroeconómicas que llegarán esta tarde de EEUU: por un lado, el PIB del cuarto trimestre de 2025, que debería moderarse en su tasa trimestral anualiazada hasta el 2,8%, frente al 4,4% del tercer trimestre como consecuencia del 'shutdown' de finales de año; por el otro, se publicará el deflactor del consumo privado subyacente, que podría repuntar ligeramente en enero.

Por otro lado, los expertos destacan las declaraciones del presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que ha negado los rumores de su salida anticipada de la institución, recalcando que su plan es acabar su mandato en octubre de 2027.

En este entorno, las mayores subidas del Ibex 35 eran las de ACS (+2,39%), Santander (+1,44%), Mapfre (+1,28%), CaixaBank (+1,26%), ArcelorMittal (+1,03%) y Ferrovial (+0,95%). Por el lado de las caídas, destacaban las de Fluidra (-1,73%), Puig (-1,04%), Rovi (-0,89%), Indra (-0,75%) e Inditex (-0,59%).

Las principales Bolsas europeas también cotizaban con subidas en el tramo medio de negociación: Milán se impulsaba un 1,04%; París, un 0,89%; Londres, un 0,63%; y Fráncfort, un 0,34%.

Finalmente, en el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,10% en su cruce con el dólar hasta intercambiarse por 1,1761 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,091%, con la prima de riesgo en los 36,7 puntos básicos.