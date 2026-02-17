Carrefour logra un beneficio de 463 millones en 2025 en España, un 13,5% más, y factura 11.903 millones

El gigante francés de la distribución Carrefour se anotó unos beneficios operativos recurrentes de 463 millones de euros en 2025 en España, lo que supone un aumento del 13,5% gracias a los servicios financieros y minoristas, según ha informado este martes la compañía. Las ventas brutas fueron de 11.903 millones de euros en el mercado español. En términos comparables y excluyendo el efecto de los combustibles, la facturación se elevó un 1,9%, pero en orgánicos la mejora fue del 2,4%.

La compañía gala ha indicado que registró en España una mejora en cuanto a valor y volumen tanto en el segmento de alimentación como de otro tipo de productos. Carrefour ha asegurado que las inversiones realizadas en 2024 "continuaron brindando sus frutos". La distribuidora prevé iniciar 2026 "con confianza" ante las buenas perspectivas que se abren en Francia y en España, donde se anticipa que continúe su "crecimiento sostenido". Así las cosas, Carrefour ha mejorado el dividendo a repartir por el ejercicio en un 5,4%, hasta los 0,97 euros, y ha anunciado uno extraordinario de 150 millones de euros, a razón de 0,21 euros por acción, con motivo de la venta de Carrefour Rumanía por 823 millones de euros.

A nivel mundial, los ingresos fueron de 91.484 millones de euros, un 2,8% más en unas métricas comparables que excluyen la gasolina y los efectos de calendario. De manera orgánica, avanzaron tres décimas menos. Los ingresos en Francia crecieron en términos comparables un 0,4%, hasta los 46.301 millones de euros, mientras que en Bélgica subieron un 0,8%, hasta los 4.427 millones de euros, y en Rumanía otro 1,5%, hasta los 3.175 millones de euros. La cifra en Polonia se redujo a 2.384 millones de euros, un 1,7% menos. Respecto a Latinoamérica, Carrefour facturó 19.585 millones de euros en Brasil, un 2,6% más, y en Argentina ingresó un 33,6% más con 3.708 millones de euros.

Baja el beneficio antes de impuestos

El beneficio neto atribuido del grupo Carrefour fue de 319 millones de euros en 2025, un 55,9% menos a cuenta del impacto negativo de 647 millones de euros por operaciones inactivas. De no contabilizarse, las ganancias serían de 976 millones de euros, un 2,2% menos interanual. Los ingresos netos fueron de 82.102 millones de euros, un 0,5% más, aunque si se descuentan los costes por programas de fidelización, la cifra cayó a 81.149 millones de euros, medio punto más.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se quedó en los 4.506 millones de euros, un 0,4% menos, al tiempo que la deuda neta escaló hasta los 3.965 millones de euros, un 4,9% más. Carrefour ha explicado que 140 millones de euros fueron achacables a la adquisición de minoritarios en Brasil y otros 240 millones de euros a la venta de su división en Italia. "Carrefour obtuvo unos resultados sólidos, con una notable mejora en Francia y España, junto con unas condiciones de mercado más difíciles en Brasil", ha afirmado el presidente y consejero delegado, Alexandre Bompard.

"El año estuvo marcado por varios hitos importantes, entre los que se incluyen la integración de las marcas Cora&Match en Francia, el lanzamiento de nuestra plataforma de compras europea Concordis, la compra de las participaciones minoritarias en Carrefour Brasil y la venta de Carrefour Italia, seguida del anuncio de la venta de Carrefour Rumanía a principios de 2026", ha añadido.

Carrefour contaba al concluir el año con 1.189 hipermercados, 4.107 supermercados, 9.563 tiendas de conveniencia, 663 'cash & carry', 139 tiendas de descuentos (Supeco) y 58 locales de Sam's Club. En total, esto suma 15.719 establecimientos, un 11,8% más que en diciembre de 2025.