Observadores europeos participarán en la investigación sobre el accidente de Adamuz invitados por CIAF

Observadores de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea participarán en el trabajo de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para esclarecer el siniestro de Adamuz. La catástrofe provocó el domingo 18 de enero un total de 46 víctimas mortales y un centenar de heridos. El objetivo de esta participación es "ofrecer una mayor transparencia" del proceso, según informa la CIAF.

En este sentido, el presidente de la CIAF, Iñaki Barrón, remitió una carta a la directora ejecutiva de la ERA el pasado 28 de enero donde invitaba a este organismo a realizar un seguimiento del proceso de investigación. Esta invitación ha sido aceptada "en los términos establecidos en el artículo 22.5 de la Directiva de Seguridad Ferroviaria", explica la comisión.

Ya se han producido los primeros contactos entre el equipo investigador y el panel de observadores, y esperan mantener una reunión la próxima semana. LA CIAF ha aclarado que "la investigación técnica será realizada exclusivamente" por este órgano, adscrito al Ministerio de Transportes, y "el papel de los observadores se limitará al seguimiento del proceso".

Hay que recordar que, tras el accidente de un Alvia en Angrois en 2013, en el que fallecieron 80 personas, un informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, concluyó que la investigación realizada por la CIAF no fue independiente y cuestionó que no ahondara en la seguridad de la línea.

Recopilando información de ADIF, Renfe e Iryo

La CIAF recuerda que el 23 de enero fue nombrado el investigador encargado del suceso y, en colaboración con el resto del equipo investigador, continúa la recopilación de información. En cuanto a los datos recabados, detalla que la información recopilada procede, principalmente, de ADIF, Renfe Viajeros e Iryo.

Así, ADIF ha remitido a la CIAF, fundamentalmente, documentación referente a la actuación llevada a cabo en Adamuz y otras actuaciones incluidas en el proyecto de renovación de la línea de alta velocidad. También ha enviado información sobre los enclavamientos y circuitos de vía.

A Renfe Viajeros e Iryo se le ha demandado, fundamentalmente, datos sobre el material rodante, así como las comunicaciones producidas inmediatamente después del suceso.

La CIAF recuerda que aún no se ha realizado la extracción de datos de los registradores de los trenes (cajas negras), porque están a la espera de obtener la autorización judicial. "La investigación judicial se está realizando paralelamente y el acceso a los datos ha de hacerse de forma coordinada", recuerda.

En cuanto al análisis de las muestras de carril, la CIAF continúa trabajando en la selección de laboratorios. La comisión insiste en que "en dicha selección se está teniendo en cuenta la solvencia técnica de los laboratorios candidatos, así como la ausencia de conflictos de intereses con alguna de las entidades relacionadas con el suceso". Las muestras permanecen custodiadas por esta entidad "y solo serán entregadas para su análisis una vez se disponga de la conformidad del juzgado", destaca.