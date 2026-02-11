Heineken suprimirá hasta 6.000 empleos en dos años.

La cervecera neerlandesa Heineken anunció este miércoles que recortará entre 5.000 y 6.000 empleos en los próximos dos años para reducir costes y simplificar su estructura a escala global, después de cerrar 2025 con una caída del 1,2 % en el volumen total de cervezas vendidas.

Durante la presentación de sus resultados anuales, el grupo cervecero, que emplea a más de 87.000 personas en todo el mundo, señaló que espera obtener ahorros brutos de unos 500 millones de euros mediante mejoras de productividad y cambios en su estructura.

La eliminación de entre 5.000 y 6.000 empleos se suma a anteriores reorganizaciones y forma parte de un nuevo plan de ahorro. La compañía ya había adelantado el pasado otoño un programa de reducción de costes de 2.000 millones de euros, que implicará también la desaparición de cientos de puestos en su sede central de Ámsterdam.

En 2025, la facturación de Heineken cayó un 4,7 % hasta situarse en unos 34.200 millones de euros, reflejando un descenso en varios mercados, aunque, pesé a esa caída en el total de ingresos por ventas, el beneficio operativo aumentó un 4,4 %, apoyado en recortes de costes y mejoras de eficiencia.

El volumen total vendido descendió un 1,2 %, hasta casi 282 millones de hectolitros, y las ventas fueron más débiles en Europa, Estados Unidos y Brasil, considerados mercados clave para la multinacional.

El consejero delegado, Dolf van den Brink, aseguró que la compañía cerró 2025 con un desempeño “resiliente y equilibrado”, logrando mantener o ganar cuota en más del 60 % de sus mercados, aunque advirtió de que el mercado cervecero seguirá siendo incierto en 2026.

“Nuestra primera prioridad es acelerar el crecimiento, financiado por un aumento de la productividad y cambios en el modelo operativo que implicarán una intervención significativa en costes durante los próximos dos años. Esto permitirá una mayor productividad del personal y más rapidez y eficiencia”, explicó Van den Brink.

Dentro de su estrategia de crecimiento, Heineken completó la compra de los negocios de bebidas y tiendas de FIFCO en Centroamérica, la mayor adquisición del grupo en más de una década, que la empresa espera que tenga un efecto positivo inmediato en el beneficio por acción.

Para 2026, Heineken prevé que el beneficio operativo crezca entre un 2 % y un 6 %, en un entorno económico estable, pero con presión de costes en algunas regiones, especialmente en África.

La empresa enfrenta desde hace tiempo el aumento de costes y una menor demanda de cerveza, especialmente entre los consumidores jóvenes.

Heineken también deberá además designar en los próximos meses al sucesor de Van den Brink, quien anunció el pasado mes de forma inesperada que dejará el cargo tras seis años al frente de la compañía, en un momento en el que el grupo trata de reforzar su rentabilidad.