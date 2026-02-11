ERE
La antigua Titan Lux despide a 120 trabajadores de su fábrica de Barcelona: “Tienen beneficios astronómicos y se llevan las pinturas a Polonia”
Los trabajadores denuncian una represalia sindical y convocan varios días de huelga para tratar de frenar el despido colectivo
Barcelona
Los trabajadores del fabricante de pinturas Akzo Nobel, la antigua Titan Lux, han denunciado que la compañía pretende despedir a 120 trabajadores de su planta en El Prat para llevarse las producciones a Polonia y así ahorrarse salarios.
La plantilla afectada critica que la compañía no recurre a esta medida para salir de una situación de pérdidas, sino que solo pretende ampliar sus "beneficios astronómicos" y que se vale de los mismos para ejecutar una represalia sindical, tras rechazar los trabajadores de El Prat recortes salariales que sí han prosperado en otras plantas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas
- Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba
- La Librería Luque de Córdoba, reconocida por su trayectoria en un encuentro nacional del sector