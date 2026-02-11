Conflicto laboral en Meteorología
Los trabajadores de AEMET convocan protestas en plena cadena de borrascas por falta de plantilla y compensaciones
CSIF y otros sindicatos convocan movilizaciones en toda España desde este jueves y exigen más plantilla, compensación por horarios especiales y menos trabas al teletrabajo. El Ministerio cita a los representantes el 16 de febrero
Los trabajadores de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) arrancan este jueves un calendario de concentraciones en toda España para reclamar mejoras laborales en un momento de máxima presión por el tiempo inestable.
La primera protesta será en Madrid, frente a los Servicios Centrales (Ciudad Universitaria), entre las 11:30 y las 12:00 horas. El sindicato CSIF denuncia que la plantilla "es insuficiente" y que más de la mitad está bajo un régimen de disponibilidad horaria total sin compensación.
La movilización llega con la meteorología en el foco por las borrascas y los avisos activos en varias comunidades y comarcas. AEMET es el servicio meteorológico nacional y la autoridad meteorológica del Estado, clave para anticipar fenómenos adversos y reducir riesgos.
Qué piden los sindicatos en AEMET
El eje de la protesta es doble. Primero, más personal y, luego, un marco de turnos y guardias que se pague y se regule. CSIF reclama desbloquear la negociación del nuevo Reglamento de Horarios Especiales para que incluya compensaciones específicas, como horas extra o una retribución adecuada por la disponibilidad permanente, la penosidad y la especialización técnica.
Otra línea roja es el trabajo a distancia. El sindicato rechaza la limitación del teletrabajo que, según su versión, pretende la dirección del organismo.
Calendario de concentraciones y reunión con el Ministerio
Tras el anuncio de las movilizaciones, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha convocado a los sindicatos a una reunión el lunes 16 de febrero para trasladar propuestas. Mientras no haya medidas concretas, el calendario sigue adelante.
Después de Madrid, las protestas continuarán el 17 de febrero en Valencia y el 19 de febrero en Sevilla, con el objetivo de extenderlas a otras provincias. Si no hay acuerdo, los sindicatos plantean culminar con una gran concentración en Madrid frente al Ministerio.
A corto plazo, las concentraciones son puntuales y no implican, por sí mismas, un parón del servicio. Pero el mensaje es claro: si la negociación no avanza, el conflicto puede escalar en un organismo que sostiene avisos meteorológicos, predicción y apoyo a sectores sensibles como transporte, emergencias y actividad económica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- Fede Vico, ex del Córdoba CF, abandona el Pontevedra 48 horas después de su fichaje
- La Aemet avisa: la lluvia se mantendrá en Córdoba al menos hasta el fin de semana
- Un paseo fluvial de tres kilómetros por el Guadalquivir unirá los puentes de San Rafael e Ibn Firnás
- «Voy a vender la parcela, no vuelvo a pasar por esto»: el hartazgo de los vecinos antes de regresar a sus casas
- Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba
- La Librería Luque de Córdoba, reconocida por su trayectoria en un encuentro nacional del sector