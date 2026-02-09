Transportes aumentará un 20% anual el gasto previsto en mantenimiento ferroviario hasta 2030 tras pactar con los sindicatos

Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario —Semaf, CCOO y UGT— han acordado con el Ministerio de Transportes elevar un 15% en 2026, y un 20% cada año entre 2027 y 2030 el gasto previsto en mantenimiento ferroviario. Además, el gasto previsto en el segmento de la alta velocidad aumentará un 9% cada año hasta 2030. Así, el gasto adicional para el mantenimiento de la infraestructura asciende a 1.085 millones de euros en los próximos cinco años.

Este es el principal compromiso adoptado por ambas partes en su acuerdo, que ya han firmado, y que conlleva la desconvocatoria de la huelga ferroviaria que los sindicatos habían anunciado para este lunes, martes y miércoles. El paro fue inicialmente convocado por los colectivos sindicales como consecuencia de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y de Gelida, que pusieron el foco sobre el deterioro de las infraestructuras.

De esta forma, el departamento dirigido por Óscar Puente se compromete de manera formal a elevar sensiblemente la inversión en mantenimiento, después de las numerosas quejas de maquinistas y trabajadores sobre la inseguridad de las instalaciones ferroviarias.

Gasto de Mantenimiento General

Un 77% más en general y un 44% en alta velocidad

Las nuevas cifras acordadas por Transportes y los sindicatos conllevan que la inversión de Adif en mantenimiento de la infraestructura pasará de los 665 millones de euros en 2025 a superar los mil millones en 2030, con 1.178 millones hasta entonces, un aumento superior al 77%.

Por otra parte, en lo que respecta a la infraestructura de alta velocidad, el gestor público ferroviario destinará en 2030 628 millones de euros al mantenimiento, un 44% más que los 435 millones de euros invertidos en 2025.

Gasto de Mantenimiento de Adif en Alta Velocidad

Aumento en el gasto de ambos segmentos

A tenor de las cifras, según el anterior convenio Adif habría destinado hasta 2030 4.419 millones de euros al mantenimiento de la infraestructura. Con el nuevo pacto, la inversión ascenderá hasta los 5.265 millones, con una diferencia total superior a 800 millones de euros.

En cuanto a la alta velocidad, el alza es ligeramente más modesta. El gasto anterior previsto por Adif era de 2.648 millones de euros, mientras que con el nuevo convenio este escala hasta los 2.887 millones de euros hasta 2030. Este aumento es de 238 millones de euros.

Más personal en Renfe y Adif

Otro de los focos de la negociación entre partes ha sido el aspecto de personal. El acuerdo alcanzado contempla incrementar las plantillas de las dos principales empresas públicas ferroviarias, Adif y Renfe, en hasta 3.600 plazas adicionales.

En concreto, se tramitará una tasa de reposición específica de 2.400 plazas adicionales en Adif entre 2026 y 2030 (unas 480 al año), con el compromiso de elevar la tasa de reposición por encima del 115% en próximas leyes de Presupuestos y poder así internalizar la carga de trabajo y reforzar la seguridad.

En paralelo, Renfe incorporará 1.200 contratos adicionales en estructura, conducción, intervención, estaciones, centros de gestión y mantenimiento, con el objetivo de reducir la carga asociada al error humano y mejorar la dotación de personal en trenes de media y larga distancia.

La AESF, el organismo público encargado de salvaguardar la seguridad ferroviaria, recibirá dos nuevas subdirecciones generales, además de los mandos intermedios necesarios. Esta dotación extraordinaria buscará nuevas líneas de interlocución entre la AESF y otras instituciones, entre ellas la Inspección de Trabajo, “para canalizar aspectos laborales que impacten en la seguridad ferroviaria”.

Comités de gestión de riesgos

Al margen de las medidas presupuestarias, ambos colectivos han acordado avances de corte laboral, social o de contratación. Entre ellas destaca, por ejemplo, la creación de un “comité de gestión compartida de riesgos en la explotación ferroviaria”, donde participarán Adif, las compañías operadoras ferroviarias —Renfe, Ouigo e Iryo— y los sindicatos.

También se ha pactado la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de las Limitaciones Temporales de Velocidad (LDV), que habían afectado sensiblemente a los tiempos de viaje en los trayectos Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia. En este participarán los tres interesados bajo la secretaría de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

En cuanto a los vehículos que Adif emplea para el mantenimiento de las vías, el acuerdo también implica el refuerzo de la plantilla de dichos vehículos, con la adición de hasta 300 nuevos en los próximos años.

Internalización de contratos de mantenimiento

El documento pacta también la internalización progresiva del mantenimiento de material rodante en Renfe, empezando por las series 452, 453 y 104 y extendiéndose a distintos talleres de León, Córdoba, Miranda, Tarragona, Sagunto, Escombreras, Vicálvaro, Portbou e Irún, así como a nuevos vagones de mercancías. Asimismo, Renfe se compromete a que los nuevos trenes de alta velocidad que se liciten se mantengan íntegramente con personal propio, y a ejecutar campañas específicas de mejora de la climatización para reducir incidencias y mejorar el confort de los viajeros.