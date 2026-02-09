El BEI destinó un 11% de la inversión en España a la red ferroviaria al cierre de 2025, en un año récord para el brazo inversor de la UE

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha informado este lunes que el brazo inversor paneuropeo cerró el último ejercicio con un récord histórico de inversión anual: 100.000 millones de euros en financiación dentro del conjunto de la Unión Europea. España ha sobresalido como el país más beneficiado por el organismo, siendo 13.800 millones el importe de ayudas que recibió el país del organismo que dirige Calviño. Y dentro del importe que recibió España, 1.500 millones se destinaron hacia el transporte ferroviario en el país. Calviño, que preside el BEI desde 2024, no ha descartado el despliegue de más ayudas destinadas al ferrocarril español aunque ha hecho hincapié en que la inversión en la red es habitual y parte del "ciclo de red de transportes".

Rodalies y Adif recibieron el mayor grueso

Los mayores receptores de estas ayudas han sido Rodalies y Adif, el gestor ferroviario. En términos más precisos, el BEI ha desembolsado un importe de 250 millones que se destinaron hacia la renovación de la flota de Rodalies. Este primer tramo —que representa el 25% de un préstamo total de 500 millones— se destinó a la adquisición de 101 trenes eléctricos nuevos dentro de la línea de Cercanías y Media Distancia en Catalunya, equivalente al 33 de la financiación. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) fue el segundo mayor receptor, tras recibir 350 millones —el 23% del total— destinados hacia la mejora y modernización de la red convencional y Alta Velocidad. Además, unos 324 millones de euros se destinaron a línea de AVE Burgos-Victoria, el primer tramo dentro de préstamo total de 1.700 millones.

El metro de Málaga, por su parte, recibió 150 millones para la extensión de la Línea 2 hasta el Hospital Civil, y concentra el 10% de la financiación. Por último, la Estación Barcelona-Sants recibió 115 millones, un 8% del total, para la ampliación y modernización del corazón ferroviario de la ciudad.

Las cifras del último año llegan en medio de una crisis aguda que atraviesa el sector, con una huelga de transportes que paralizará la red durante tres jornadas y con la línea que conecta a Madrid y Andalucía aún colapsada tras el trágico siniestro en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) hace tres semanas.

Año récord en inversión en Defensa

El BEI también ha vivido un año histórico en cuanto a la inversión en Defensa.

Además, la presidenta también ha anunciado la inversión en el megafondo español, Seaya, con el objetivo de capitalización de 1.000 millones de euros, con el fin de apoyar más scale-ups europeas.

