Marc Armengol, un hombre de la casa que lideró la venta de la filial británica al Santander

En la tarde de este jueves se ha conocido una noticia de notable calado en el sector bancario español: César González-Bueno, el que había sido CEO del Sabadell desde 2021, abandona la entidad. Uno de los grandes artífices del rechazo de la OPA del BBVA, que algunos llegaron a calificar como una prueba de "resistencia numantina", deja así la entidad catalana a los 66 años.

Su sustituto será un hombre de la casa: Marc Armengol. Hasta ahora CEO de TSB, Armengol ha pilotado la venta de la filial británica al Santander, una operación que se cerró en julio por una cifra superior a 3.000 millones de euros y que se hará efectiva a finales del primer trimestre o comienzos del segundo. Aquella fue una operación de venta que permitió al Sabadell destinar más dinero a dividendos para seducir a sus accionistas y evitar que escucharan los cantos de sirena del BBVA. Una operación clave, en suma.

Armengol tomará las riendas de la entidad catalana previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la junta de accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo (BCE).

Experiencia internacional

Armengol, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y con especialización tecnológica por la Universiteit van Amsterdam, dio sus primeros pasos profesionales en Deutsche Bank, donde se desempeñó como consultor durante poco más de un año y medio. En noviembre de 2001 se incorporó a la alemana GFT Technologies como consultor sénior, donde permaneció seis meses para dar el salto a la banca.

La andadura de Armengol en el sector financiero dio comienzo en el Sabadell. Durante los más de 12 años que pasó en la entidad en su primera etapa, desde 2002 hasta 2014, ocupó puestos como el de Director de IT y Planificación de Operaciones, Jefe de Transformación y finalmente de Organización, todo en línea con su perfil tecnológico. En 2014 se trasladó a Miami, desempeñándose durante tres años como Jefe de Operaciones del continente, así como de su red internacional.

En 2017, a causa de la venta de la filial estadounidense del Sabadell a Iberiabnk, Armengol permaneció en EEUU durante un año. Tras cuatro años en total en el país, en el año 2018 el banquero se instaló en Reino Unido para incorporarse a TSB. Como miembro del comité de dirección y responsable de Estrategia, sentó las bases para la transformación que ha convertido a TSB en un banco "altamente rentable", según ha destacado el Sabadell en el comunicado de su nombramiento, y que finalmente permitió su venta en unas buenas condiciones.

"Conocedor del banco y todas sus fortalezas"

En 2021 fue nombrado Chief Operating Officer (COO) del Sabadell y miembro del comité de dirección, cargo que compaginó con el de miembro del Consejo de TSB. En noviembre de 2024, fue nombrado consejero delegado de TSB, donde el banco defiende que "mejoró la posición competitiva de la filial británica e incrementó la contribución de la filial a los resultados del Grupo". TSB llegó a ser en algunos momentos un lastre para el Sabadell, pues en 2018 registró pérdidas de 105 millones de libras. De hecho, en 2019, el Sabadell presentó un plan de bajada de costes y reestructuración para su filial británica.

Tal y como ha puesto de manifiesto el presidente del Sabadell, Josep Oliu, Armengol "conoce el banco y todas sus fortalezas y puntos de mejora a la perfección", dados sus 25 años de experiencia en puestos de responsabilidad en el grupo. "Tiene una demostrada capacidad de liderazgo y de gestión, y una amplia experiencia tecnológica, que nos va a ser muy útil en esta era de disrupción en la que estamos inmersos", ha destacado Oliu.