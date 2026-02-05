RESULTADOS BANCA
BBVA firma un beneficio récord de 10.511 millones en 2025 y reparte 5.200 milones
La entidad que preside Carlos Torres se consolida como uno de los bancos más rentables de Europa y pagará un dividendo de 5.249 millones
BBVA ha superado las expectativas de los analistas y logró el mayor beneficio neto en su historia de 10.511 millones de euros al cierre de 2025, lo que supone un 4,5% más que el año anterior, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves. Por ello, la entidad ha reforzado su renumeración al accionista con un dividendo de 92 céntimos por acción, equivalente a 5.200 millones de euros repartidos a sus inversores.
México volvió a sobresalir como el principal motor del negocio. El segmento mexicano del negocio aportó 5.264 millones de euros al beneficio, lo que implica casi la mitad del total de 10.511 millones, y creció un 5,7% con respecto a 2024 (excluyendo el cambio de divisas).
En términos de rentabilidad, BBVA se ha mantenido entre los bancos más rentables, con un ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible) del 19,3%, niveles que se sitúan muy por encima del sector y los mínimos que exige el Banco Central Europeo (BCE).
[Noticia de última hora, habrá actualización]
