Los maquinistas mantienen la huelga del 9 al 11 de febrero tras fracasar la negociación con Óscar Puente
Transportes no ha logrado desconvocar la huelga convocada el próximo 9, 10 y 11 de febrero por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF)
El ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, acompañado por altos cargos de Adif y Renfe, no ha logrado paralizar la huelga de los maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) y evitar otro parón de tráfico ferroviario. El fracaso de las negociaciones llegan en medio de varias semanas de tensión en el ferrocarril y mientras persisten retrasos en Rodalies. El ministro, junto a varios altos cargos de Adif y Renfe, no ha podido alcanzar un acuerdo con los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO). Los sindicatos han convocado una huelga del transporte entre los días 9, 10 y 11 de febrero, después de que el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) y en Gélida (Barcelona), cobrará la vida de tres maqunistas.
La huelga, que está prevista para la totalidad de las tres jornadas, se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes mientras exigen "garantice la seguridad y la calidad del sistema", según el comunicado de SEMAF. El descontento de los maquinistas surge en un momento de tensión que se extiende dentro de toda la red: con Rodalies bajo presión y mientras persisten incógnitas sobre la fecha de reapertura de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía.
En la reunión también han estado presente altos cargos de Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el gestor ferroviario. Entre ellos, el presidente de Adif, Pedro Marco, junto al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia y el director de recursos humanos de Renfe, Lucas Calzado. En la reunión, también asiste de forma telemática el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano y la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena.
Aunque el parón amenaza cerrar los servicios previstos de las tres operadoras como Renfe, Iryo y Ouigo, también paralizará el transporte de mercancías para varios operadores logísticos privados, entre ellos, Medway, Captrain, Redalsa, Transervi y Tracción Rail. Los sindicatos exigen "un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema".
[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]
