Telefónica ultima en Reino Unido la primera gran adquisición bajo el mando de Murtra

Telefónica prepara para primera gran compra bajo el mando de Marc Murtra como presidente, que arrancó hace ahora un año. La teleco española ha venido defendiendo la necesidad de emprender un proceso de concentración en el sector y anticipando que su objetivo era tener un papel protagonista en esa ola de fusiones. El plan de Telefónica es, primero, realizar adquisiciones en cada uno de sus grandes mercados europeos y,luego afrontar movimientos transnacionales. La primera de esas operaciones está en marcha y tendrá Reino Unido como escenario.

Telefónica y la estadounidense Liberty Global, que controlan a partes iguales la teleco británica Virgin Media O2 (VMO2), ultiman la adquisición del operador de fibra óptica Netomnia por 2.000 millones de libras (unos 2.300 millones de euros), según ha adelantado este martes Financial Times, que anticipa que el acuerdo podría sellarse esta misma semana. La operación permitiría a Telefónica plantar cara al gigante British Telecom (BT), que lidera el negocio de la fibra óptica en el mercado británico a través de su filial Openreach. Fuentes oficiales de Telefónica declinaron hacer comentarios sobre esta información.

Los planes de Telefónica y Liberty pasan por ejecutar la operación a través de su filial de fibra Nexfibre, lo que permitiría sumar a la operación al fondo de capital riesgo InfraVia Capital, que también es socio en el accionariado de la subsidiaria de banda ancha. Nexfibre cubre 2,4 millones de hogares en Reino Unido y Netomnia cuenta con otros 3 millones de unidades inmobiliarias. Pero la operación permitiría en realidad alcanzar un total de 8 millones de hogares sumando la red propia de VMO2, y le daría acceso a un total de 20 millones de instalaciones. BT cubre a través de Operenreach más de 30 millones de hogares.

Un experto en fusiones, nuevo hombre fuerte en Londres

Telefónica ya había empezado a reforzarse corporativamente en Reino Unido, uno de los grandes mercados clave del grupo. La teleco anunció este lunes la creación una oficina en Londres que dependerá directamente al consejero delegado de la compañía, Emilio Gayo, y buscará reforzar el despliegue de las medidas clave del nuevo plan estratégico del grupo y mejorar en este marco la coordinación directa con su filial británica VMO2. Y precisamente la nueva oficina estará liderada por un experto en fusiones y alianzas estratégicas. El responsable de la oficina en Reino Unido será Mario Martín, consejero delegado del grupo de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius los últimos ocho años y con tres décadas de de experiencia en el grupo Telefónica.

De hecho, la propia teleco alababa ayer mismo su “trayectoria destacada en gestión industrial, alianzas estratégicas y creación de valor” y subrayaba que en los ocho años en que ha estado al frente de Telxius “ha liderado un sólido proceso de crecimiento del negocio y de gestión de socios industriales y financieros como KKR y Pontegadea”. Anteriormente, Mario Martín desempeñó funciones clave como responsable de alianzas industriales del grupo, como máximo responsable de la compañía en Asia -con base en China y con un papel clave en la constitución de la alianza estratégica con China Unicom- y también fue director de M&A (fusiones y adquisiciones) del grupo, participando activamente en operaciones relevantes como la propia adquisición de O2 en Reino Unido. Mario Martín formará parte del consejo de administración de VMO2, reforzando el alineamiento estratégico y de la goberananza entre la filial y la matriz.

Telefónica se ha propuesto tener un papel activo y ambicioso de cara a la ola de fusiones que se espera en el sector de las telecomunicaciones en Europa. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, defiende con fervor desde su llegada al frente de Telefónica hace algo más de un año la necesidad de que haya un proceso de concentración entre telecos primero en cada uno de los países y luego a nivel europeo. Y el propio presidente ha reconocido que el grupo mantiene conversaciones en este sentido en todos sus grandes mercados estratégicos: España, Alemania, Brasil y también Reino Unido.