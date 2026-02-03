El Santander gana 14.101 millones de euros en 2025, un 12% más que en 2024

Banco Santander ganó en 2025 un total de 14.101 millones de euros, lo que supone un 12% más en comparación con el año anterior, y un nuevo récord histórico para la entidad, acumulando ya cuatro consecutivos. Así se desprende del comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informando de los resultados del ejercicio fiscal.

Además, la entidad ha informado de que ha alcanzado por primera vez en su historia los 180 millones de clientes, tras sumar ocho millones en el ejercicio. Según el análisis de la entidad presidida por Ana Botín, los resultados se apoyan en la evolución del margen de intereses, unos ingresos por comisiones en niveles récord y las mejoras aplicadas en eficiencia.

Por otra parte, la entidad ha informado también de sus ganancias correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que ascendieron a los 3.764 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2024. Así, el banco encadena ya siete trimestres consecutivos marcando cifras nunca vistas hasta entonces.

Noticias relacionadas

(Noticia de Última Hora. Habrá Ampliación)