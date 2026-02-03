Crisis ferroviaria
Rodalies recupera el servicio tras una segunda incidencia que ha parado todos los trenes
El servicio ha estado por suspendido "por seguridad" entre las 08:08 y las 08:19 horas
EP
Barcelona
Rodalies ha recuperado completamente el servicio después del segundo corte registrado este martes, alrededor de las 08.19 horas, debido a una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif en la Estación de Francia de Barcelona, según han informado fuentes de Renfe a Europa Press tras ser notificadas por Adif.
El segundo corte se ha originado a las 08.08 y se ha solucionado a las 08.19 horas, mientras que el primero ha obligado a cortar la circulación de trenes entre las 07.10 y las 07.15 horas de hoy.
El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, había explicado este martes tras el primer corte que se había detenido todo el servicio "por seguridad".
