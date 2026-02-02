SECTOR INMOBILIARIO
El Gobierno pide a Idealista o Airbnb que borren 86.000 anuncios de pisos turísticos ilegales
Madrid, Barcelona y Marbella lideran la oferta de viviendas turísticas ilegales
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las diferentes plataformas online, entre ellas Airbnb, Booking o Idealista, el borrado de 86.275 anuncios de viviendas turísticas y temporales ilegales, bien porque no han solicitado el número de registro necesario o que no lo han obtenido por no cumplir los requisitos. Madrid, Barcelona y Marbella lideran el número de inmuebles ilegales en oferta.
Desde el pasado mes de julio, es obligatorio disponer de un código expedido por los Registradores de la Propiedad para poder anunciar un inmueble en arrendamiento turístico o temporal. Este número, que identifica de forma única al piso, solo se obtiene si este cumple con los requisitos autonómicos y locales, tras la aprobación del registro único de alquileres de corta duración.
(Próxima ampliación)
