Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca LeonardoCarreteras cortadasNivel del ríoMedidas contra el ruidoFichajesCarnavalPatiosProducción de aceitePremios Carmen
instagramlinkedin

SECTOR INMOBILIARIO

El Gobierno pide a Idealista o Airbnb que borren 86.000 anuncios de pisos turísticos ilegales

Madrid, Barcelona y Marbella lideran la oferta de viviendas turísticas ilegales

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. / Alberto Ortega - Europa Press

Gabriel Santamarina

Madrid

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha solicitado a las diferentes plataformas online, entre ellas Airbnb, Booking o Idealista, el borrado de 86.275 anuncios de viviendas turísticas y temporales ilegales, bien porque no han solicitado el número de registro necesario o que no lo han obtenido por no cumplir los requisitos. Madrid, Barcelona y Marbella lideran el número de inmuebles ilegales en oferta.

Desde el pasado mes de julio, es obligatorio disponer de un código expedido por los Registradores de la Propiedad para poder anunciar un inmueble en arrendamiento turístico o temporal. Este número, que identifica de forma única al piso, solo se obtiene si este cumple con los requisitos autonómicos y locales, tras la aprobación del registro único de alquileres de corta duración.

Noticias relacionadas

(Próxima ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents