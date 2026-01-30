Indra explora fórmulas para integrar Escribano (EM&E) sin perder el control de SEPI

El consejo de administración de Indra ha dado un nuevo paso en el proceso de integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). En la reunión celebrada este jueves, la compañía tecnológica reafirmó que la operación sigue adelante y puso sobre la mesa varias opciones de gobernanza y estructura para encauzarla, en un contexto marcado por las recientes dudas que han aparecido en el Gobierno y el debate sobre los conflictos de interés vinculados a los hermanos Escribano. En la reunión de diciembre el consejo de la cotizada ya calificó como "coherente con la estrategia de la compañía" la operación tras considerar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos contratrados Renaissance y Oliver Wyman y de la comisión 'ad hoc' formada por los vocales independientes, Belén Amatriain, Eva María Fernández y Josep Oriol Piña.

EM&E es el segundo mayor accionista de Indra con el 14,3% del capital, solo superado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que posee un 28% de la compañía. Uno de los puntos más delicados es cómo quedaría el reparto de poder en Indra si la integración se materializa. Entre las opciones analizadas figura la posibilidad de que la SEPI mantenga un mayor peso en el consejo —incluso con más consejeros— aunque EM&E eleve su participación accionarial tras la operación. Esta vía busca despejar parte del “ruido” político y corporativo que ha rodeado el proceso, ante el temor de Moncloa a perder control sobre la principal empresa nacional de defensa.

En esa línea, se plantea que Ángel y Javier Escribano cedan parte de su influencia para desbloquear el encaje de la operación. Entre los escenarios que han circulado está el de que el presidente Ángel Escribano dé un paso a un lado como presidente ejecutivo, aunque esta opción se considera poco probable. El presidente de Indra, según fuentes financieras, mantiene su objetivo de reforzar la compañía para competir con grandes grupos europeos del sector como Leonardo o Rheinmetall.

El debate sobre la gobernanza aparece tras los indicios de un posible enfriamiento de la postura de SEPI por la polémica del conflicto de interés y por la resistencia de algunos consejeros como Belén Amatriain y accionistas minoritarios. En paralelo, Amber Capital —propiedad de Joseph Oughourlian y cuarto accionista de Indra con un 7,24%— ha reafirmado su apoyo a la integración, al considerar que contribuiría a crear un “campeón nacional” en defensa.

La auditoría, clave

En la reunión de este jueves, el consejo también revisó propuestas sobre la estructura de la integración elevadas por la comisión ad hoc encargada de velar por el cumplimiento del buen gobierno en un proceso atravesado por conflictos de interés. Según las mismas fuentes, los Escribano no participaron en el consejo por esa misma razón.

La opción con más recorrido sigue siendo la fusión por absorción, que implicaría una ampliación de capital: Indra emitiría nuevas acciones que se entregarían a EM&E. Esta fórmula elevaría el peso de los Escribano y diluiría al resto de accionistas, incluido el Estado. El equilibrio final dependería de la ecuación de canje, que se abordará más adelante y que estará condicionada por la valoración de ambas compañías.

SEPI, según estas fuentes, habría vinculado cualquier avance relevante a conocer las cuentas auditadas de 2025 tanto de Indra como de EM&E, claves para fijar valoraciones comparables. Este hecho, sin embargo, no se producirá hasta el segundo trimestre de año. Indra capitaliza por encima de los 9.600 millones de euros tras el tirón en el Ibex 35 gracias al auge del rearme europeo y los contratos públicos adjudicados por el Ministerio de Defensa el pasado año, mientras que EM&E podría situarse en torno a 2.000 millones. La empresa familiar prevé alcanzar 1.300 millones de facturación en 2030.

Como alternativa a la absorción, también se contempla que Indra compre una participación de control en EM&E, ya sea pagando en efectivo o mediante acciones. Para consolidar los ingresos de EM&E, Indra necesitaría controlar directa o indirectamente al menos el 50,1%.

Opciones sobre el consejo

Otra fórmula que se estudia es mantener el reparto actual de poder en el consejo, donde SEPI tiene derecho a cuatro consejeros, aunque actualmente cuenta con tres (Antonio Cuevas, Juan Moscoso y Miguel Sebastián). Si esta opción prospera, los Escribano, pese a ganar peso accionarial con la operación, renunciarían a ampliar su representación en el consejo. A día de hoy EM&E cuenta con un consejero (Javier Escribano), aunque por participación podría aspirar a dos, dado que Ángel Escribano ocupa un asiento como presidente y hasta ahora nunca han trasladado su intención de ocupar el segundo puesto en el consejo.

EM&E ha reiterado que no pretende superar a SEPI ni en participación ni en presencia en el consejo, un mensaje que pretende facilitar el aterrizaje político y corporativo de la transacción.

Panduro, nuevo director general de Indra Space

En paralelo, el consejo de administración de Indra ha acordado por unanimidad nombrar a Miguel Ángel Panduro, actual consejero delegado de Hispasat, como nuevo director general de la división de Espacio del grupo, Indra Space. La compañía también ha decidido incorporarlo como miembro del comité de dirección, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El movimiento se enmarca en la nueva etapa de Indra tras cerrar en diciembre la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros, operación tras la cual Panduro ya fue situado al frente del negocio espacial.

Panduro acumula alrededor de 35 años de experiencia en telecomunicaciones y defensa. Es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, está diplomado en Alta Dirección por el IESE y en el Curso de Defensa Nacional por el Ceseden. En su trayectoria ha sido consejero delegado de Hisdesat y de Hispasat, además de ocupar diferentes responsabilidades comerciales y de servicios. También ha completado su formación con programas en Gobierno Corporativo, Dirección Estratégica y Gestión de Proyectos Tecnológicos.