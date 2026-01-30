El Ibex 35 repunta gracias a Caixabank y conquista los 17.700 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este viernes, última de la semana, con avances y se ha situado por encima de los 17.700 puntos tras anotarse un 0,75%, hasta los 17.722 puntos en un día marcado por los resultados de Caixabank, que lidera los avances del selectivo español con un alza superior al 3% y con el telón de fondo de la posible elección este viernes de Kevin Warsh, el candidato favorito de Donald Trump, como nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El actual gobernador Jerome Powell, enfrentado a la Administración Trump, terminará su mandato en mayo.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que habilita a su Administración para imponer aranceles a los productos de los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. Además, amenazó con aplicar un gravamen adicional del 50% a “todas” las aeronaves fabricadas en Canadá, al alegar que el país vecino se ha negado a certificar determinados modelos de aviones de Gulfstream, compañía con sede en Georgia. El mandatario también lanzó una advertencia al Reino Unido, al considerar “muy peligroso” hacer negocios con China, después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmara junto al presidente chino, Xi Jinping, el compromiso de construir una relación “coherente, a largo plazo y estratégica” entre Londres y Pekín.

En clave macroeconómica, el PIB español creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas en el último trimestre, hasta un 0,8%. También este viernes se conoció el dato avanzado del IPC, que recortó cinco décimas su tasa interanual en enero, hasta el 2,4%, su nivel más bajo desde junio, por el abaratamiento de los carburantes y la evolución de los precios de la electricidad, según el INE.

En el ámbito empresarial, y en plena temporada de resultados, CaixaBank comunicó antes de la apertura que cerró 2025 con un beneficio neto de 5.891 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior, apoyado en el “fuerte” crecimiento del negocio.

En los primeros minutos de negociación, las mayores subidas dentro del selectivo eran para CaixaBank (+2%), IAG (+1,44%) y Aena (+1,14%), mientras que las caídas las lideraban Repsol (-0,92%) y ArcelorMittal (-0,7%). En Europa, las Bolsas abrían con tono mixto: Milán avanzaba un 0,59%, Fráncfort un 0,47% y París un 0,15%, mientras Londres cedía un 0,16%.

En materias primas, el Brent bajaba un 1,67% y se situaba en 68,43 dólares el barril, mientras el WTI retrocedía un 1,7%, hasta 64,31 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambiaba a 1,1936 dólares, y la rentabilidad del bono español a diez años descendía al 3,211%.