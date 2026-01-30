Caixabank cierra 2025 con un nuevo récord de beneficios de 5.891 millones, un 1,8% más que en 2024

CaixaBank vuelve a superar su propio récord con un beneficio de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8% más que el año anterior. En el arranque de su plan estratégico 2025-2027, la entidad ha superado las perspectivas del mercado y ha crecido más de lo previsto tanto en crédito como en recursos de clientes. Pese a que el avance es más moderado que el 20% registrado en 2024, el banco respalda sus perspectivas para 2027 en la solidez de la economía española y la evolución favorable de los tipos de interés. En la cuenta de resultados, el margen de intereses desciende un 3,9% hasta los 10.671 millones por la reducción de los tipos de interés, mientras que los ingresos por servicios aumentaron un 5,4% hasta los 5.266 millones.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, considera que 2025 "ha sido un gran año para CaixaBank, en el que hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta. Como consecuencia, hemos revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad que habíamos fijado en nuestro Plan Estratégico”.

Según detalla Caixabank, las comisiones netas crecieron un 5% hasta los 3.966 millones y el resultado del servicio de seguros escaló un 6,9% hasta 1.300 millones, en un ejercicio en el que el negocio de gestión patrimonial y seguros aportó tracción a los ingresos por servicios. El margen bruto alcanzó el 2,5%, hasta los 16.270 millones, y un margen de explotación el 0,9%, hasta los 855 millones. Las pérdidas por deterioro de activos financieros se redujeron un 14,5% a 903 millones, reflejando una mayor solidez financiera.

De este modo, en un año marcado por la caída de los tipos de interés, que se ha compensado parcialmente, entre otros motivos, por una mayor actividad comercial (mayores volúmenes de crédito y de recursos) la rentabilidad financiera de Caixabank se reduce ligeramente: el ROE cae del 15,4% en el cerró 2024 al 14,9% de 2025, mientras que la Rentabilidad sobre el Patrimonio Tangible (ROTE) cede del 18,1% al 17,5%.

El volumen de negocio alcanza 1,1 billones de euros a final del año, tras crecer un 6,9%, con una positiva evolución tanto del crédito como de los recursos. La cartera de crédito sano se incrementa en el año un 7%, con 24.671 millones de euros más, hasta situarse en 376.182 millones, gracias al dinamismo de la demanda y a una buena evolución del crédito a empresas y familias (tanto hipotecas como consumo). En concreto, la cartera de crédito sano en empresas sube en el año en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hace en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Los recursos de clientes avanzaron un 6,8%, hasta 731.936 millones. Dentro del balance, los recursos alcanzaron 524.626 millones (+5,8%), con un incremento destacado del ahorro a la vista hasta 365.999 millones (+6,3%) y de los pasivos por contratos de seguros hasta 85.765 millones (+7,2%). El ahorro a plazo se situó en 65.984 millones, con una subida del 0,5%.

En activos bajo gestión, el volumen aumentó un 10,9% en el ejercicio, hasta 202.860 millones, favorecido por la evolución de los mercados y el tirón de las suscripciones. El patrimonio en fondos de inversión, carteras y SICAVs se elevó a 150.947 millones (+13,4%), mientras que los planes de pensiones alcanzaron 51.913 millones (+4,2%). En conjunto, las suscripciones netas en fondos, seguros de ahorro y planes de pensiones mantuvieron un tono muy positivo en 2025, con 15.948 millones de euros en el periodo.

La entidad presta servicio a 20,7 millones de clientes en España y Portugal a través de una red que supera las 4.500 oficinas. Durante 2025, captó 390.000 clientes en España y su filial digital, imagin, crece en clientes y actividad.

Concretamente, el neobanco de CaixaBank, cerró 2025 con un fuerte avance de clientes y actividad: rozó los 4 millones de clientes (un 10% más) y elevó su volumen de negocio hasta 22.000 millones, tras crecer un 25%. La entidad destaca además su papel en la captación: aproximadamente la mitad de los nuevos clientes del grupo en España llegan a través de imagin, que ya alcanza una cuota del 9% en nóminas. Un crecimiento que se apoya en una oferta amplia de productos y servicios, con una gestión 100% digital.

Morosidad en mínimos

La morosidad se sitúa en niveles mínimos, con una tasa del 2,1% a cierre de 2025, frente al 2,6% de un año antes. El saldo de dudosos se reduce en 1.611 millones de euros y la ratio de cobertura mejora hasta el 77%.

En solvencia, la ratio CET1 se sitúa en el 12,6%, que recoge el impacto extraordinario de 20 puntos básicos por la entrada en vigor, en enero de 2025, del nuevo Reglamento de Requisitos de Capital y del séptimo programa de recompra de acciones anunciado el 31 de octubre de 2025. La ratio CET1 regulatoria se colocó en el 12,25% a cierre de diciembre tras descontar el exceso de capital por encima del límite superior del objetivo interno fijado para 2025. Ese marco está alineado con el Plan Estratégico 2025-2027, que fija un umbral para posibles distribuciones extraordinarias y sitúa la referencia del exceso de capital en el 12,25% en 2025 y el 12,50% a partir de 2026.

Reparte el 59,4% de su beneficio en dividendos

CaixaBank ha comunicado, además, que su Consejo de Administración aprobó este jueves proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas (prevista para febrero) el pago de un dividendo complementario en efectivo de 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, y que se abonaría en abril. La entidad indica que la aprobación definitiva por la Junta y las condiciones concretas del pago se comunicarán más adelante al mercado.

Sumando este dividendo complementario al dividendo a cuenta ya pagado en noviembre de 2025, la remuneración total en efectivo con cargo a 2025 ascendería a 0,50 euros brutos por acción, equivalente al 59,4% del beneficio neto consolidado, en línea con su política vigente. Además, el Consejo aprobó mantener en 2026 el mismo esquema: distribuir entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado en dos pagos (uno a cuenta en noviembre de 2026 y otro complementario tras la Junta de 2027) y fijó para 2026 el umbral de CET1 en el 12,5% como referencia para posibles distribuciones adicionales de capital.

En paralelo a la política de dividendos, CaixaBank también dio cuenta de la evolución de sus programas de recompra: en marzo y noviembre de 2025 completó el quinto y sexto programa (500 millones cada uno), con la adquisición de 89.372.390 y 61.044.767 acciones, respectivamente. Además, el séptimo programa se inició el 25 de noviembre de 2025 por un máximo de 500 millones y, a cierre de diciembre, se habían adquirido 10.822.959 acciones por 108,4 millones, equivalente al 21,69% del importe monetario máximo.