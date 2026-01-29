Las incógnitas que persisten de la tragedia de Adamuz

La extensa comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado sobre la tragedia de Adamuz ha dejado las mismas incógnitas y resuelto, en realidad, pocas dudas. En el grupo de las dudas resueltas apenas se puede citar que los familiares de las víctimas, que recibirán de forma anticipada hasta 216.000 euros por fallecido, no tendrán que devolver la diferencia si la Justicia considerase menor la cifra. Además, esa cantidad no se considera un tope. Respecto a las dudas, todo está relacionado ahora mismo con la investigación, que está en una fase preliminar.

¿Cuál fue la causa del accidente? La duda se mantiene. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferrovarios (CIAF) apuntó casi desde las primeras horas a un problema en la vía. Posteriormente, en su informe preliminar, ya afirmó que se había producido una rotura en el raíl. Y unos días después, en una entrevista en el Colegio de Ingenieros de Caminos, el presidente de la CIAF, Ignacio Barrón, especificó que la rotura del carril la produjo la quiebra de una soldadura que unía dos carriles, uno viejo y otro nuevo. Puente ha reconocido que esa es la opción más plausible, aunque deslizó que podía tratarse también de una interacción entre vía y soldadura y, seguramente por prudencia, no descartó otras opciones, como (citó) un problema en la colada del acero del raíl.

¿Qué es exactamente una reforma integral de la vía? El ministro explicó que cuando se habla de reforma integral no significa que se cambien todos y cada uno de los elementos, desde el balasto a los raíles, sino aquellos que por razones técnicas y tras realizar tareas de supervisión se considera que deben cambiarse. El problema aquí es que el presidente de la CIAF, una voz más que autorizada en este asunto, también mostró su sorpresa porque pensó que la renovación era de todos los elementos.

¿Se supo o no de manera inmediata que eran dos los trenes accidentados? No ha quedado claro, aunque el ministro afirmara que se supo que eran dos "desde los primeros instantes". La incógnita que persiste es saber si hay o no una tecnología capaz de trasladar esa información de manera inmediata. Los hechos conocidos, mas allá del tiempo que se tardara en auxiliar a todas las víctimas, son que se conoció el accidente del Iryo y que el Alvia estaba en la zona, es decir, no se sabía desde el primer minuto que estaba accidentado.

¿Ha habido falta de mantenimiento en la vía? Puente rechazó esta idea y exhibió una batería de cifras ya conocidas, como que se invierten 110.000 euros por kilómetro anuales en la red de alta velocidad. Pero en esta ocasión añadió una comparativa con los principales países europeos que añade una visión contextualizada. Según esta comparativa, España está en la media, pero por debajo de países de referencia en Europa como Alemania, Francia e Italia.

¿Las limitaciones de velocidad implican que los trenes iban por encima de sus niveles de seguridad? El ministro lo ha negado. Atribuyó el hecho de que estos días haya muchas más limitaciones de velocidad a decisiones que en parte no tienen que ver con la seguridad, sino también con el confort de la marcha, las condiciones meteorológicas y con el hecho de que los maquinistas, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, dan más avisos de problemas. Pero la duda sigue en pie.

¿Cuánto hay que invertir más para acercarse al riesgo cero? Puente admitió en su comparecencia que hay un déficit de inversión en la red ferroviaria, del que sobre todo culpó al PP. Dijo que ellos habían dejado el Gobierno dedicando 1.700 millones y que el Ejecutivo de Sánchez destinaba 5.000 millones. Pero los datos ofrecidos desde el propio ministerio invitan a matizar esta afirmación. Los 4.696 millones que el Gobierno destina en 2025 a la red convencional y a la alta velocidad sitúan este parámetro al nivel de hace 15 años, cuando se invirtieron 5.117 millones. Entre 2013 y 2021, con gobiernos tanto del PP como del PSOE, la inversión apenas superó los 2.000 millones. Eso sí, Puente anunció que habrá debate sobre estas cifras (se supone que para incrementarlas) una vez que acabe la investigación.

¿Cuándo se retomará el servicio normal en la Línea Madrid-Andalucía? Los plazos siguen sin estar claros. Puente señaló que ya disponían de autorización judicial para realizar las intervenciones que considerasen precisas en la vía y explicó que "nos hemos dado un plazo de 10 días, aunque tómenlo con las cautelas precisas". Esto llevaría al entorno del día 7 al 9 de febrero, cuando las primeras estimaciones hablaban del día 2.