Puente: "En Rodalies hemos fallado en coordinación y comunicación y los ceses van en esa dirección"

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, ha afirmado en su intervención tras el Consejo de Ministros que espera que a lo largo de esta semana esté al 100% el servicio de Rodalies en Cataluña: "Ahora mismo tenemos garantizado algo más del 80% del servicio". Puente explica que "teníamos pendiente la actuación en algunos puntos críticos por parte del gestor de la infraestructura y tan pronto se hayan acometido esas actuaciones que se están haciendo por la vía de emergencia, pondremos en marcha el 100% de la infraestructura". Respecto a los ceses de decididos ayer en Renfe y Adif, Puente aseguró que no se plantea si habrá más, pero explicó que "es verdad que la coordinación ha fallado, que la comunicación ha fallado... Hemos comunicado cosas contradictorias a la opinión pública: ponemos el servicio en marcha, no se ponía, no lo ponemos, de repente se ponía, todo eso ha habido que corregirlo, hay que corregirlo y en parte los ceses van en esa dirección".

Una mejor coordinación con la Generalitat

El ministro de Transportes abundó en que en Rodalies hay un nuevo titular de la gestión, que es la Generalitat de Catalunya (que fue la que exigió que se depurasen responsabilidades por el caos) "y necesitamos engrasar al máximo la coordinación para que situaciones como las que hemos vivido no se produzcan".

Puente también resaltó que el objetivo es dar "a la ciudadanía de Cataluña un servicio de Rodalies que esté a la altura" y explicó que se va a hacer un balance de inversiones y un mapa sobre las intervenciones en marcha. "La verdad es que es impresionante lo que se está haciendo", aseguró: "Hay una cantidad de obra tremenda en prácticamente todas las líneas y eso también tiene que ver con las incidencias y es bueno que lo expliquemos".

El titular de Transportes defendió que "la realidad actual es que se está invirtiendo, se están poniendo muchos recursos, la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que no estamos cruzados de brazos. El atraso viene de lejos, pero en este momento estamos poniendo todo de nuestra parte para corregirlo".