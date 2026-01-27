Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía
Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

Ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona)

Archivo - Vías de tren

Archivo - Vías de tren / ADIF - Archivo

EP

MADRID

Adif ha elevado a 230 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida para los trenes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras reparar la rotura en la vía.

El área de Mantenimiento de Alta Velocidad de Adif ha confirmado que ya se ha solucionado la incidencia registrada en l'Espluga de Francolí (Tarragona), en la línea Madrid-Barcelona.

El problema fue detectado por un maquinista el domingo por la noche y obligó a Adif a fijar un nuevo límite de 80 kilómetros por hora.

En este contexto, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han indicado que, a partir de este miércoles, la velocidad máxima se incrementará hasta los 300 kilómetros por hora.

Inmaculada Pérez: «El foro surgió para dar visibilidad al tejido empresarial femenino»

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Andalucía alcanza un récord histórico de 3,6 millones de ocupados tras sumar 138.000 nuevos trabajadores

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

MorphoChrome: "pintar con luz", el nuevo sistema del MIT que crea colores sin pigmentos

