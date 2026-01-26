Kutxabank refuerza su estrategia digital dando 100 euros si te haces cliente en su app

Kutxabank ha reforzado su estrategia digital con la campaña Hazte Cliente 700, incentivando con 100 euros netos a quienes se hacen clientes del banco a través de la app, con cuenta, tarjeta y Bizum. La iniciativa complementa la campaña de nóminas lanzada por la entidad hace tres meses, que ahora mejora, pudiendo sumar otros 600 euros brutos adicionales por la domiciliación de la nómina o la pensión. Los nuevos clientes de hasta 30 años, además, conseguirán un vuelo gratis de ida y vuelta a Europa, señala la entidad bancaria en una nota de prensa.

Para acceder a estas ventajas, hay que darse de alta como cliente en Kutxabank a través del onboarding digital (vía app) antes del 31 de marzo y contratar una cuenta, una tarjeta y Bizum antes del 20 de abril. Los 100 euros netos se ingresan en cuenta automáticamente antes del 31 de mayo. La campaña, informa Kutxabank, está dirigida a personas que no han sido clientes de Kutxabank (o Cajasur) en los últimos 12 meses.

La campaña Hazte cliente 700 complementa la iniciativa Trae tu nómina, que el banco mejora con este lanzamiento, con la que los nuevos clientes podrán obtener hasta 600 euros brutos adicionales en el caso de domiciliar su nómina o pensión de 1.800 euros al mes, en el caso de jóvenes de hasta 30 años, de 2.000 euros al mes en el caso de las pensiones y de 2.500 euros al mes para el resto de los clientes. Para importes de nómina o pensión inferiores, la campaña cuenta con otros incentivos.

Los clientes que domicilien sus ingresos contarán con más ventajas, como cuentas sin comisiones, tarjeta Visa Dual gratuita y transferencias inmediatas sin coste. Asimismo, disfrutarán de ventajas y bonificaciones en hipotecas, añade el grupo.

El 67% de sus clientes, activos en banca digital

Kutxabank es un banco cada día más digital y su propuesta de valor va dirigida a un modelo omnicanal avanzado para responder a las necesidades de cada uno de sus clientes. A septiembre de 2025, el 67% de sus clientes estaba activos en banca digital. En este ámbito destaca también la creciente contratación online: el 95% de las hipotecas se gestionan en algún momento por canales digitales; el 87% del crédito al consumo; y el 71% de los productos de previsión.

Kutxabank Korner, la propuesta de valor para jóvenes

El lanzamiento de iniciativas como Hazte cliente 700 se integran en Kutxabank Korner, la propuesta de valor del banco para un colectivo estratégico, como son los jóvenes, que incluye productos financieros y servicios diseñados para jóvenes de entre 18 y 30 años, que pueden contratarse y gestionarse 100% digital, a través de la app Kutxabank y su banca online.

La propuesta de valor de Kutxabank Korner a los jóvenes se concreta en los siguientes ámbitos:

