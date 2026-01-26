Finanzas
Kutxabank refuerza su estrategia digital dando 100 euros si te haces cliente en su app
La completa con la iniciativa Trae tu nómina, que ha mejorado, con la que se pueden conseguir hasta 600 euros brutos más por la domiciliación de nómina o pensión
Kutxabank ha reforzado su estrategia digital con la campaña Hazte Cliente 700, incentivando con 100 euros netos a quienes se hacen clientes del banco a través de la app, con cuenta, tarjeta y Bizum. La iniciativa complementa la campaña de nóminas lanzada por la entidad hace tres meses, que ahora mejora, pudiendo sumar otros 600 euros brutos adicionales por la domiciliación de la nómina o la pensión. Los nuevos clientes de hasta 30 años, además, conseguirán un vuelo gratis de ida y vuelta a Europa, señala la entidad bancaria en una nota de prensa.
Para acceder a estas ventajas, hay que darse de alta como cliente en Kutxabank a través del onboarding digital (vía app) antes del 31 de marzo y contratar una cuenta, una tarjeta y Bizum antes del 20 de abril. Los 100 euros netos se ingresan en cuenta automáticamente antes del 31 de mayo. La campaña, informa Kutxabank, está dirigida a personas que no han sido clientes de Kutxabank (o Cajasur) en los últimos 12 meses.
La campaña Hazte cliente 700 complementa la iniciativa Trae tu nómina, que el banco mejora con este lanzamiento, con la que los nuevos clientes podrán obtener hasta 600 euros brutos adicionales en el caso de domiciliar su nómina o pensión de 1.800 euros al mes, en el caso de jóvenes de hasta 30 años, de 2.000 euros al mes en el caso de las pensiones y de 2.500 euros al mes para el resto de los clientes. Para importes de nómina o pensión inferiores, la campaña cuenta con otros incentivos.
Los clientes que domicilien sus ingresos contarán con más ventajas, como cuentas sin comisiones, tarjeta Visa Dual gratuita y transferencias inmediatas sin coste. Asimismo, disfrutarán de ventajas y bonificaciones en hipotecas, añade el grupo.
El 67% de sus clientes, activos en banca digital
Kutxabank es un banco cada día más digital y su propuesta de valor va dirigida a un modelo omnicanal avanzado para responder a las necesidades de cada uno de sus clientes. A septiembre de 2025, el 67% de sus clientes estaba activos en banca digital. En este ámbito destaca también la creciente contratación online: el 95% de las hipotecas se gestionan en algún momento por canales digitales; el 87% del crédito al consumo; y el 71% de los productos de previsión.
Kutxabank Korner, la propuesta de valor para jóvenes
El lanzamiento de iniciativas como Hazte cliente 700 se integran en Kutxabank Korner, la propuesta de valor del banco para un colectivo estratégico, como son los jóvenes, que incluye productos financieros y servicios diseñados para jóvenes de entre 18 y 30 años, que pueden contratarse y gestionarse 100% digital, a través de la app Kutxabank y su banca online.
La propuesta de valor de Kutxabank Korner a los jóvenes se concreta en los siguientes ámbitos:
- Cuentas y tarjetas sin comisiones
- Tarjeta Visa Debit Korner: tarjeta de débito sin cuota de mantenimiento, con posibilidad de personalizarla, sin comisión por cambio de divisa, sin límite de importe y operaciones.
- Tarjeta Visa Dual Korner: tarjeta de crédito/débito que permite operar a crédito en comercios y a débito en cajeros. Además de cero comisiones por cambio de divisa, incluye seguro de accidente y asistencia en viaje gratuitos.
- Hipoteca Joven para clientes de 18 a 34 años, con bonificaciones especiales.
- Adhesión a programas de avales para cubrir el 100% del valor de primera vivienda.
- Coche joven y financiación para estudios, tecnología, préstamos coche y viajes.
- Plan de Ahorro Korner: Un plan de ahorro remunerado y flexible para jóvenes, que se puede contratar a través de la banca online o móvil.
- Kutxabank Plus Korner: programa de descuentos, sorteos y otros beneficios.
