Iberdrola pone en marcha las baterías más grandes de España

El despliegue de grandes baterías resulta crucial para impulsar la transición verde del sistema eléctrico español. El almacenamiento es clave para guardar la electricidad producida por las plantas renovables y poder utilizarla cuando hace falta, y no solo en los momentos en que hay sol o viento, dando más estabilidad al sistema y pudiendo trasladar los bajos precios de las renovables fuera de las horas centrales del día en que ahora se concentran. Iberdrola da un gran paso para impulsar la expansión de las baterías en el mercado español.

Iberdrola ha puesto en marcha las dos primeras grandes baterías de España en Alarcón (Cuenca). Con una capacidad de almacenamiento cada una de 60 megavatios hora (MWh) y una potencia cercana a los 30 megavatios (MW), las baterías Romeral y Olmedilla son capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 viviendas.

Las baterías forman parte de una tecnología hibridada que permite compartir el mismo punto de conexión que las plantas fotovoltaicas de Romeral y Olmedilla. En concreto del Nudo Olmedilla, y el sistema de almacenamiento de cada una de ellas está formado por seis convertidores de 4,5 MW y un convertidor de 2,25 MW, además de por 13 módulos de baterías de 4,66 MWh cada uno.

Las plantas de generación híbridas, además de utilizar el mismo punto de conexión a la red y compartir infraestructuras, como la subestación y la línea de evacuación de la electricidad producida, se ubican en terrenos que ya estaban destinados a la generación renovable, lo que permite aprovechar más caminos e instalaciones comunes para la operación de ambas tecnologías reduciendo el impacto ambiental en la zona. Las dos plantas fotovoltaicas Romeral (50 MW) y Olmedilla (50 MW) producen energía para una población equivalente a más de 24.500 hogares cada año y de cerca de 30.000 hogares por año, respectivamente.

Fondos europeos

Las baterías de Romeral y Olmedilla forman parte de un conjunto de seis sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) con una potencia conjunta de 173 MW, que el Ministerio para la Transición Ecológica reconoció como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), en su división de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento (ERHA) con un total de 37,5 millones de euros de financiación con fondos europeos. En concreto, la batería de Romeral ha recibido un importe cercano a los ocho millones y la de Olmedilla de 3,5 millones de euros.

Las otras cuatro baterías están una en Castilla y León, hibridando a la fotovoltaica Revilla Vallejera, en Burgos, provincia donde Iberdrola España finalizó en 2023 su primera planta híbrida eólica y solar de España (Ballestas-Casetona); dos en Extremadura, en concreto en la provincia de Cáceres donde se ubican las plantas fotovoltaicas C. Arañuelo I y II; y otra en Huelva, en el municipio de Puebla de Guzmán donde la compañía cuenta con la planta fotovoltaica de Andévalo. En total, cuando las seis baterías estén en funcionamiento contarán con una potencia conjunta de 173 MW.

Apuesta por el almacenamiento

Iberdrola ha hecho una gran apuesta por el almacenamiento energético como una de las palancas clave para la electrificación, la descarbonización y la transición energética. Para ello, la compañía cuenta con el almacenamiento a gran escala, a través de centrales hidroeléctricas de bombeo, y también con el almacenamiento a pequeña escala, a través de Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB o BESS, por sus siglas en inglés).

La compañía es el mayor operador de instalaciones almacenamiento de energía a través de la generación hidroeléctrica y de bombeo, con 4.500 MW de potencia instalada. Entre las centrales hidroeléctricas de bombeo más destacadas de la compañía dentro de la península Ibérica, se encuentran las centrales de La Muela, Villarino, Támega y Santiago-Sil-Xares.

Iberdrola fue una de las pioneras en el desarrollo de almacenamiento de energía eléctrica con baterías de ion litio. En 2021, fue la primera compañía en instalar una batería hibridada con tecnología fotovoltaica en Campo Arañuelo III (Extremadura). La compañía también cuenta con una batería de 20 MWh en Puertollano (que almacena la producción obtenida de una planta solar cercana para generar el hidrógeno verde de la mayor planta de esta fuente de energía para uso industrial de Europa) y otras dos y dos en País Vasco (una en Vizcaya conectada a la evacuación del parque eólico Oiz, que permite conectarse directamente a la red y funcionar sin necesidad de estar conectada a una instalación, y otra en Áraba, que almacena la energía del viento en el parque eólico Elgea-Urkilla).