Consumo investiga a empresas israelíes que ofertan viajes a territorios palestinos ocupados en Fitur
Un real decreto aprobado en septiembre prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de esta zona
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para obtener más información sobre varias empresas israelís que podrían estar promocionando viajes a territorios palestinos ocupados ilegalmente desde el stand de Israel en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), según ha anunciado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado.
Estos anuncios podrían ser considerados como publicidad ilícita, si se tiene en cuenta que el artículo 4 del Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza, aprobado en septiembre del año pasado, prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de estos territorios ocupados, con el objetivo de limitar la posibilidad de desarrollar ese negocio.
De hecho, bajo este mismo marco legal, en diciembre de 2025, Consumo exigió a siete multinacionales que retirasen su oferta de alojamiento vacacional en esos territorios al tener 138 anuncios. Según los indicios recabados por Consumo, varias empresas israelíes podrían estar ofreciendo en Fitur viajes a diferentes lugares como Jericó, en la Cisjordania palestina ocupada.
Así, el Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para identificar a las empresas con expositores en el recinto ferial, que mantiene sus puertas abiertas entre este miércoles 21 y el domingo 25, que pudieran estar ofreciendo o promocionando la comercialización de bienes y servicios turísticos en asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.
