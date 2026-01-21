La investigación halla marcas de la vía rota en dos trenes que pasaron por Adamuz antes del accidente

"Se está apuntado a esta hipótesis como se podría apuntar a otras 27", dijo ayer el Ministro de Transportes, Oscar Puente. Lo hacía tras ser peguntado sobre la posibilidad de que fuese la vía de tren en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba) la que estuviese en mal estado, una infrastructura a cargo de Adif y, por lo tanto, de la Administración central. "No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora” zanjó.

Esta mañana, a penas 24 horas después, Puente ha reconocido en una entrevista realizada por Telecinco, que “dos o tres trenes” que circularon antes del Iryo accidentado presentaban marcas similares a las detectadas en los bogies del convoy siniestrado en Adamuz. "La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho.

Una vez más, Puente ha subrayado que, por ahora, no se puede extraer ninguna conclusión, ya que todavía se desconoce el origen exacto de esas marcas en los bogies —las piezas que unen los ejes con las ruedas—. En este contexto, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado a Adif los registros de circulación por el tramo de Adamuz correspondientes a los dos días previos al accidente.

Conversaciones entre Iryo y Atocha

El ministro también se ha referido a las conversaciones entre el maquinista del Iryo y el centro de control de Atocha, difundidas en los últimos días. Según ha explicado, se produjeron dos llamadas: una primera en la que el conductor comunica un “enganchón” sin ser consciente de que el tren Alvia ya había colisionado, y una segunda en la que alerta del descarrilamiento y de la invasión de la vía contigua. Desde el centro de control se le informa entonces de que no hay trenes circulando, ya que el Alvia ya había pasado.

Puente ha detallado que el maquinista no llegó a ver el Alvia, que terminó detenido a varios metros del Iryo, y que entre ambas llamadas transcurrieron “tres o cuatro minutos”, aunque las primeras evidencias apuntan ahora a que el descarrilamiento y el choque fueron prácticamente simultáneos. En cualquier caso, ha considerado que el audio tiene un valor “ilustrativo” para entender la dinámica del accidente y refuerza la idea de que el conductor no fue consciente del impacto con otro tren.

Está determinado el punto del impacto y de detención del tren, según Puente. Se habla de 20 segundos, pero parece que entre el descarrilamiento y el choque hubo "menos de 9 segundos".

Empresas low cost

Ante las críticas sobre la supuesta contratación de empresas low cost para las obras ferroviarias, el ministro lo ha negado de forma tajante y ha calificado estas acusaciones de “una barbaridad”. Ha recordado que la vía superó en noviembre una prueba dinámica y fue inspeccionada a pie, cumpliendo, según ha asegurado, todos los parámetros de seguridad exigidos.

Respecto al balance de víctimas, Puente ha indicado que se va reduciendo la diferencia entre el número de fallecidos y desaparecidos, y que quedaría una persona por localizar, en caso de que aparezca alguien más. En el Iryo, ha precisado, está descartado, ya que los coches ya han sido movidos, mientras que en el Alvia se ha levantado parte del tren sin que se hayan hallado nuevas víctimas hasta el momento.

Por último, al ser preguntado por el accidente ocurrido la pasada noche en Rodalies de Catalunya, en el que falleció el maquinista tras el impacto del tren contra un muro de contención, Puente ha señalado que hay cuatro heridos graves y ha recalcado que se trata de un suceso ajeno al servicio ferroviario. Según ha explicado, las fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierras que hizo caer el muro sobre la cabina del tren.