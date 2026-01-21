Las aerolíneas prefieren alquilar que comprar sus aviones

Cuando se viaja en avión uno puede pensar que la aerolínea es la propietaria de la aeronave, pero no siempre es así. El 58% de los aviones que circulan por todo el mundo son alquilados, porcentaje que se eleva al 70% en el caso de Europa. Y la razón es que arrendar permite a las empresas hacerse con las costosas aeronaves sin necesidad de tener liquidez, les otorga flexibilidad ante cambios bruscos en la demanda y reduce sus costes operativos y de mantenimiento.

Un ejemplo es la aerolínea ‘low cost’ Wizz Air. Con una flota de 242 aviones, que aspira a agrandar hasta los 500 en 2032, la compañía compra aeronaves nuevas al fabricante (en su caso, Airbus) y, antes de cerrar la transacción, como necesita obtener el dinero para la compra, se las vende a una entidad financiera, que después se las alquila por un periodo de 10 o 12 años, según explica la responsable de la cadena de suministro de Wizz Air, Julia Brix.

La compañía húngara utiliza el alquiler como un instrumento financiero, para atraer capital, y, al mismo tiempo, se garantiza unos “costes de operación más bajos” porque utiliza aviones nuevos, que son más eficientes, solo durante sus primeros años de vida, que es cuando tienen menos gastos de mantenimiento. Eso les permite “diseñar tarifas más asequibles”, según el director de comunicación de la compañía, Andras Rado.

Las compañías ‘low cost’, como Wizz Air, han impulsado este tipo de financiación, según explica el profesor agregado de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Catalunya, Pere Suau Sánchez. Pero el alquiler de aviones trasciende este modelo hasta las grandes compañías. Es el caso del grupo IAG, uno de los grupos de aerolíneas más grandes de Europa y al que pertenece Iberia, Vueling o British Airways. IAG cuenta con 601 aviones, de los cuales solo el 26% eran de su propiedad a finales de 2024, según el último informe anual de la empresa.

“Comprar un avión cuesta mucho dinero y el ‘leasing’ lo hace más llevable porque pagas una cuota mensual. Es como los coches, que la gente conduce modelos con ‘leasing’ que de otra manera no se podría permitir”, explica Suau Sánchez. El mercado mundial de alquiler de aeronaves alcanzó un valor aproximado de 58.200 millones de dólares (49.500 millones de euros) en 2026 y se prevé que siga creciendo a un ritmo del 7,2% anual hasta 2033, hasta superar los 90.000 millones de dólares (77.000 millones de euros), según la consultora Verified Market Report. Entre los nombres más destacados de este tipo de empresas se encuentran AerCa, GE Capital Aviation Services o Avolon.

Más flexibilidad y menos riesgo

Según explica el profesor del departamento de finanzas de EADA Business School, Joan Terradellas, esta práctica se ha visto fortalecida por la pandemia del coronavirus, cuando las aerolíneas descubrieron que su negocio “era muy volátil”. “Muchas compañías se dieron cuenta de que no tenían dinero y sí muchos aviones parados que no les servían para nada”, explica Terradellas. “Entonces, muchas recurrieron a préstamos gubernamentales y otras cogieron sus aviones, los vendieron a empresas financieras y estas se los alquilaron”, cuenta.

Y tras la pandemia, el 'boom' de la demanda llevó a los principales fabricantes (Airbus y Boeing) a no tener capacidad para producir los aviones que pedían las aerolíneas y estas se vieron obligadas “a alquilar temporalmente aviones para sus rutas”. “El ‘leasing’ se ha vuelto a poner de moda porque ante bajadas y subidas de demanda da mucha más flexibilidad a las empresas. Y, además, las aerolíneas se han dado cuenta de que dentro de esta volatilidad tener aviones en propiedad es un riesgo que no les pertenece. El negocio de la aerolínea es transportar gente (o carga), no ser propietario de aviones”, afirma Terradellas.

Tendencia en aumento

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el alquiler de aviones por parte de las aerolíneas surgió por primera vez en Norteamérica. El aumento de la demanda de tráfico aéreo tras la desregulación del sector en 1978 propició que la proporción de aeronaves arrendadas aumentara del 20% al 50% durante la década siguiente. Sin embargo, desde entonces Europa, América Latina y Asia han recurrido a esta fórmula hasta que su proporción de aeronaves arrendadas se acerca al 70% de la flota total.

Y la tendencia es que siga creciendo en los próximos años debido al aumento de la demanda, tanto de viajeros como de carga “que cada vez crece más por la venta online”, según el profesor de EAE Business School, Roma Andreu. Así como por los retrasos en las entregas de aviones, con un déficit que alcanza las 5.300 unidades en todo el mundo, según datos de IATA. En este sentido, una de las principales tendencias “que está creciendo más”, según Andreu, es lo que se conoce como arrendamiento húmedo ('wet leasing', en inglés) que implica el alquiler de una aeronave completa, incluyendo tripulación, mantenimiento y seguro durante un corto periodo de tiempo.