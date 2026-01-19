El Eurogrupo elige al croata Boris Vujčić para suceder a De Guindos como vicepresidente del BCE

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) han escogido este lunes al croata Boris Vujčić, gobernador del banco central de Croacia, como nuevo vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Relevará al español Luis de Guindos a partir del 1 de junio de este año, según han confirmado a EFE fuentes comunitarias.

Nacido en Zagreb en 1964, Vujčić es economista y profesor universitario, y acumula una trayectoria de casi tres décadas vinculada a la banca central. Inició su carrera en el Banco Nacional de Croacia en 1996 como responsable del departamento de investigación, fue nombrado vicegobernador en 2000 y, en 2012, alcanzó el cargo de gobernador, puesto que mantiene en la actualidad. De hecho, estaba al frente del organismo cuando Croacia adoptó el euro como moneda oficial el 1 de enero de 2023.

En la jerga monetaria se le considera un “halcón”, partidario de una política más restrictiva para frenar la inflación. Vujčić se ha impuesto a los otros cinco aspirantes que optaban al puesto de ‘número dos’ de Christine Lagarde: el portugués Mário Centeno, el finlandés Olli Rehn, el letón Mārtiņš Kazāks, el estonio Madis Müller y el lituano Rimantas Šadžius.

Con esta decisión, España perderá su asiento en el Comité Ejecutivo del BCE y no podría recuperarlo, como mínimo, hasta junio de 2027, cuando corresponda renovar el puesto que ocupa ahora el economista jefe Philip Lane. Las siguientes vacantes llegarán en noviembre de ese mismo año, cuando concluye el mandato de Lagarde, o en enero de 2028, cuando la alemana Isabel Schnabel deberá abandonar su plaza en el Comité Ejecutivo.

El nombramiento aún debe superar los trámites formales: primero, la confirmación de los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) y, después, la ratificación por los jefes de Estado y de Gobierno, tras consultar al Parlamento Europeo y al propio BCE, aunque esos dictámenes no son vinculantes.

De hecho, el Eurogrupo ha optado por Vujčić pese a que la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara recomendó la semana pasada, tras escuchar a los candidatos a puerta cerrada, elegir al letón Kazāks o al portugués Centeno.