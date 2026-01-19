El accidente de Iryo altera Fitur: cancelaciones y baja presencia institucional

La agenda del sector turístico de esta cuarta semana de enero está marcada por un evento: Fitur, una de las citas más importantes para el sector. Pero el accidente entre un tren Iryo y un Alvia en Adamuz (Córdoba) con 39 muertos tendrá un impacto directo en la celebración de la feria, que preveía congregar en Madrid a más de 255.000 visitantes entre el miércoles 21 y el viernes 23.

En un comunicado, la institución ferial ha indicado que Fitur es "una plataforma internacional de negocio y punto de encuentro para profesionales del turismo de todo el mundo" y, por ello, "a excepción de la representación institucional en algunos actos, continuará con su programación prevista". "Como muestra del sentimiento de solidaridad del sector turístico, convocamos un minuto de silencio al inicio de Fitur, el miércoles 21 a las 10:15 horas, para transmitir, en nombre de todos los participantes en la Feria Internacional de Turismo, nuestras condolencias a las víctimas del accidente ferroviario", añade la nota, trasladada a última hora de la tarde de este lunes.

El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial, desde esta medianoche hasta la medianoche del jueves, según ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde la zona cero de la tragedia. El luto oficial regula el comportamiento de las personalidades públicas y los miembros de la familia real, lo que implica que tanto los representantes políticos como la Casa Real se quedan sin agenda institucional durante el periodo. Fitur suele contar con la participación durante las diversas jornadas de los ministros del ramo, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Las dos compañías afectadas, Renfe e Iryo, han cancelado todas sus actividades. También han anunciado que eliminan su asistencia instituciones como la Diputación de Almería o la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla. Otros, como el Ayuntamiento de Granada o el Ayuntamiento de Alicante, limitan sus actividades a la "agenda profesional". El jueves está prevista la inauguración oficial a cargo de los Reyes, después de que la primera jornada coincida con el discurso del Rey ante la sesión Plenaria del Parlamento Europeo con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea les llevó a cambiar el día.

A falta de nuevos anuncios, el impacto más inmediato ha sido la cancelación del foro que celebra el lobi Exceltur cada dos años durante la víspera de la feria en "muestra de solidaridad" con las víctimas del descarrilamiento. "Lamentamos profundamente los inconvenientes que le pueda causar, pero estamos convencidos de que es la decisión que nos reclama la situación actual, para ofrecer una imagen del sector turístico sensible al dolor general que supone una tragedia que nos toca muy de cerca", afirmó la asociación en un comunicado. La cadena hotelera Hotusa organizó este lunes un foro similar, pero con una asistencia muy limitada, después de que representantes políticos como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, o la presidenta de Illes Balears, Marga Prohens, cancelaran su presencia.