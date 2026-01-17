La explosión turística en Valencia dispara por cuatro la inversión en hoteles

La explosión turística que vive Valencia ha multiplicado por cuatro la inversión hotelera en 2025, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Colliers. Cadenas hoteleras y fondos invirtieron 174 millones de euros en 2025 frente a una media de 40 millones en los tres años anteriores. La fiebre inversora continúa, ya que en los próximos dos años la capacidad hotelera de Valencia va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas.

La operación más importante ha sido la compra por parte de la sociedad Genefim (Grupo Societé Générale) a la sociedad de inversión inmobiliaria cotizada en bolsa (socimi) Atom del hotel Exe Rey Don Jaime por cincuenta millones de euros. El establecimiento tiene 14 plantas y 319 habitaciones y está situado junto a la Ciudad de las Ciencias.

La segunda operación destacada es la de la adquisición del hotel de Nuevo Centro. La sociedad de inversión Ibervalles ha comprado a Pictet Alternative Advisors, firma del grupo suizo Pictet , el hotel Novotel Valencia Lavant. El establecimiento tiene cuatro estrellas con 370 habitaciones y está franquiciado por la cadena francesa Accor.

Fortaleza turística

Tras este tipo de operaciones está el interés inversor por el sector hotelero de València ante la fortaleza turística por el tirón de la demanda internacional. La planta hotelera en la ciudad ha pasado de 147 establecimientos en 2019 a 201 en 2025, lo que representa un crecimiento del 35 %. En el mismo periodo, el número de nuevas habitaciones solo ha aumentado un 14 %. Ahora mismo, en València hay 10.191 habitaciones hoteleras abiertas. Hay cuarenta proyectos en marcha que sumarán otras 3.000 habitaciones.

Fachada del hotel Easy Hotel de València / Miguel Angel Montesinos

Hasta ahora, el mejor registro histórico de inversión hotelera en el Cap i Casal y el resto de Valencia se produjo en 2019, con un volumen aproximado de 181 millones de euros. Aquel ejercicio estuvo marcado por el cierre de varias transacciones de volumen sobre activos consolidados, entre las que destacaron la venta del Meliá Valencia (propiedad actualmente de Atom Hotels), el Vincci Lys, el Senator Parque Central en una operación de venta y alquiler aparejado (sale & leaseback) con el fondo Swiss Life y el Sercotel Acteón que fue adquirido por la cadena Hotusa.

A estas compras se sumaron, además, operaciones vinculadas a nuevos desarrollos y reconversiones, como la adquisición por parte de All Iron de la antigua sede del PSPV en la avenida del Oeste para su transformación en hotel.

En el punto de mira

Más allá de las dos transacciones singulares en València (ambas por encima de los 50 millones de euros), el año 2025 ha confirmado un mayor interés inversor por un destino que hasta hace pocos años se percibía como secundario o con menor liquidez, según explica la consultora Colliers. Esta progresiva ampliación del foco inversor responde tanto a la dificultad de acceder a producto en los mercados más consolidados como a la mejora de los números turísticos de València

Perspectivas para 2026

La consultora considera que la industria hotelera afronta 2026 desde una posición de fortaleza. Según Colliers, durante los últimos ejercicios, el sector ha demostrado una notable capacidad para sostener su desempeño operativo, incluso en contextos macroeconómicos complejos, "apoyado en una demanda turística sólida y cada vez más diversificada, y en una oferta que continúa creciendo de forma contenida".

El perfil del inversor continuará diversificándose. Los inversores patrimonialistas nacionales, tanto grupos hoteleros como 'family offices', previsiblemente mantendrán un papel activo, apoyados en su competitividad en precios y en una visión estratégica de largo plazo.

Fondos

Asimismo, cabe esperar una mayor participación de inversores institucionales y fondos soberanos e incluso inversores minoristas a través de vehículos específicos, atraídos por la estabilidad, profundidad y potencial de crecimiento del mercado hotelero valenciano.