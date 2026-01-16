Cuerpo defiende que el fondo soberano de 120.000 millones "servirá para anticiparnos al fin de los fondos europeos"

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado el anuncio de la creación de un fondo soberano de 10.500 millones para dar continuidad al Plan de Recuperación más allá de 2026, que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jueves. Sánchez aseguró que el importe total que se movilizará llegará a 120.000 millones de euros.

Cuerpo ha declarado que se trata de "una noticia relevante para la economía española". "Lo que hacemos aquí es anticiparnos a la finalización de la llegada de los fondos europeos, y asegurar que va a haber una capacidad de continuar con esa modernización y transformación de la economía española", ha declarado el titular de Economía. A su vez, Cuerpo ha avanzado que gracias a los 10.500 millones de los que dotará el fondo, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) será capaz de movilizar "en torno a 60.000 millones de euros", es decir, la mitad.

Más allá, el ministro ha afirmado que, añadiendo la movilización de fondos por parte de las entidades, estiman que los fondos totales podrían superar los 120.000 millones de euros, tal y como anunció ayer Sánchez, aunque cree que se trata de una estimación "conservadora". "Es un fondo ambicioso, con la capacidad de transformar la economía en sectores e industrias que creemos que van a ser clave para aumentar nuestro crecimiento potencial a largo plazo a través de una mayor innovación".

El ICO actuará como guía para la inversión de agentes externos

En agentes externoscuanto al horizonte de movilización de los fondos, Cuerpo ha decidido que el anuncio supone "un aumento de capacidad permanente para el ICO", por lo que no se establece ningún plazo en concreto, al menos de momento. "Podrá generar mayor financiación de manera permanente para la economía española". El ministro ha aclarado que el ICO, por sí solo, podrá movilizar en torno a 60.000 millones, mientras que si se añade la movilización de fondos por parte de "entidades, del sistema bancario, mercados de capitales y fondos", la cantidad podría ascender hasta los 120.000 millones.

El ministro ha utilizado el término "coinversión" a la hora de referirse a la participación de agentes externos en el fondo 'España Crece'. Al ser cuestionado acerca de los detalles de dicha coinversión, Cuerpo ha reiterado que el único encargado de movilizar dichos fondos será el ICO, pero este podrá "fomentar que haya posibilidad de que otros actores puedan invertir allí donde el fondo quiere poner el acento y la financiación para seguir desarrollando sectores que nos parezcan clave". Así, el ICO actuará como una especie de guía para las entidades externas en términos de inversión.

Al ser preguntado acerca de si la utilización de los fondos se encuentra ligada a algún tipo de hito, tal y como lo están los fondos Next Generation, Cuerpo ha afirmado que la creación de 'España Crece' "bebe de la negociación que hemos tenido en el cierre de la adenda del año el año pasado con la Comisión Europea". "El cumplimiento de los hitos está asociado a la creación de este fondo, es decir, a la capitalización de ICO con esos 10.500 millones. Nos avala a ampliar el marco temporal para utilizar estos fondos", ha aclarado.

Por último, Cuerpo ha querido poner de manifiesto que el próximo lunes tendrá lugar un acto específico en el que se presentarán todos los detalles clave de la creación de 'España Crece'.