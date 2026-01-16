Banco Santander lanza un fondo para invertir 300 millones en comprar centros y locales comerciales

Banco Santander, a través de Santander Alternative Investment, gestora dependiente de Santander Asset Management, ha lanzado un fondo de inversión inmobiliario que aspira a levantar 150 millones e invertir hasta 300 millones de euros en el sector comercial (retail en el argot especializado). El vehículo estará gestionado por Retailco, filial de la entidad creada en 2021 para la gestión de los locales de las sucursales bancarias que cerrada el banco.

Según avanzan fuentes de la gestora del banco, el fondo cuenta ya con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el pasado mes de diciembre y responde al interés del banco, primero, en el sector inmobiliario y, en concreto, en el sector retail. Grupo Santander comprometerá 30 millones de euros de 'equity' en el vehículo, aproximadamente el 20% del total a levantar en el fundraising.

El fondo, acuñado Santander Real Estate Opportunities invertirá en diferentes tipologías de inmuebles dentro del retail: parques comerciales, centros comerciales, locales a pie de calle y edificios de usos mixtos con algún componente comercial. En total, aspira a adquirir entre ocho y diez activos en España y Portugal y obtener una rentabilidad anual de doble dígito. La duración del vehículo será de diez años.

Retailco será el encargado de la gestión del vehículo y de los activos que adquiera, lo que se conoce en el sector como asset management. Santander creó esta compañía en 2021, con el fin de dar poner en valor la cartera de activos propiedad de la entidad a través de su alquiler, venta, cambio de uso y/o trasformación. La empresa está liderado por Jorge González, exdirector general de Intu, y en el equipo directivo están presentes varios especialistas del sector comercial.

Apuesta de Banco Santander por los centros comerciales

Banco Santander no es la primera entidad financiera que pone el foco en el sector de los centros comerciales. Sin ir más lejos, Banca March cuenta con un vehículo a través del cual adquirió el centro comercial ABC Serrano, en Madrid, y Bankinter tiene un fondo especializado en el sector del retail de la mano de Sonae Sierra, Ores Socimi. Esta compañía cotizada en BME Growth desde 2017 está afrontando ya su fase de desinversión, pero es propietaria de varias medianas comerciales, supermercados y locales en España y Portugal.

Adicionalmente, Santander, a través de su rama de banca privada, Santander Private Banking Advisory (SPBA), ha comprado con capital de clientes varios centros comerciales en los últimos meses. De la mano de la gestora Rivoli Asset Management, conformada por exBlackstone, ha adquirido el 50% de Xanadú, (Madrid), por 200 millones de euros, Ballonti (Bilbao), por 120 millones, AireSur (Sevilla), por 80 millones, y Moraleja Green (Madrid), por 65 millones.

Fuera del sector retail, la gestora de activos alternativos de Santander ha estado muy activa dentro del sector residencial, con varios fondos con acuerdos de coinversión. Actualmente, tiene en desarrollo dos compelejos de 'flex living' en marcha en Madrid y Valencia de la mano de Aedas Homes y otro en la capital también de la mano de Neinor Homes.