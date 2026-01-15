Washington deja al margen de su nueva estrategia a Europa

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, gestada el pasado 3 de enero, responde a una combinación de motivaciones en la que los intereses europeos, al menos por ahora, parecen quedar relegados a un segundo plano. En el discurso oficial ha reaparecido la apelación a la Doctrina Monroe y al lema de 'América para los americanos', símbolos de una política histórica de influencia regional. Pero la estrategia de Donald Trump va más allá de esos marcos. En un contexto internacional cada vez más interdependiente, Washington orienta su actuación hacia ambiciones geopolíticas y geoeconómicas propias, con la mirada puesta en sus verdaderos competidores: China y Rusia, cuya presencia en el mercado venezolano busca limitar.

Estados Unidos "no va a permitir" que China gane influencia política sobre ningún régimen, independientemente de las inversiones "astronómicas" realizadas o de la extracción de recursos llevada a cabo, explica José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea. Se trata, añade, de "una cuestión que afecta directamente a la seguridad estadounidense". El objetivo de Washington es claro: con su presencia en Venezuela y su actual tutela sobre el gobierno del país latinoamericano, potencias como Rusia verían limitada su capacidad de utilizar el petróleo venezolano como fuente de aprovisionamiento en un contexto de mercados cada vez más restringidos.

Las primeras decisiones apuntan a que Washington persigue "una mayor estabilidad y una mayor seguridad política y estratégica" en la región, más que una reducción de la presencia europea en América Latina. Esta línea de actuación coincide con el objetivo de reforzar el control sobre el petróleo en un área cercana a sus fronteras, con todo lo que ello implica: "Asegurar el acceso a una fuente energética clave para sectores estratégicos —como el naval— y reducir la dependencia del crudo procedente de regiones como Oriente Medio". En este contexto, Donald Trump busca consolidar a Venezuela como país aliado para garantizar el suministro de petróleo desde un territorio próximo. "Ese enfoque geoeconómico tiene, además, una dimensión geopolítica clara: Estados Unidos no puede permitir que potencias rivales mantengan una presencia tan cercana y tan competitiva", subraya Peredo.

El futuro de Venezuela

El futuro del Gobierno venezolano ha quedado, en buena medida, bajo la tutela de la Casa Blanca. El presidente norteamericano ha asegurado en numerosas ocasiones que asumirá un papel determinante en el rumbo político del país caribeño. Las previsiones, según el catedrático, apuntan a un escenario en el que podría surgir "una parte del régimen dispuesta a aceptar un sistema abierto y democrático, en el que pueda gobernar cualquier grupo político, siempre y cuando ninguno adopte como estrategia exclusiva el establecimiento de vínculos con potencias rivales de Estados Unidos". Una situación que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el régimen de Nicolás Maduro se había abierto a potencias rivales de Estados Unidos como China, Rusia o Irán. Las expectativas, señala el catedrático, son hoy más optimistas que antes de la intervención estadounidense. “Veo una ventana mucho más cercana a una transición no violenta”, concluye el experto, apuntando a un escenario de cambio que, por primera vez en años, parece abrirse con mayor claridad.