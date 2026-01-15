La inflación baja una décima en diciembre y cierra 2025 en el 2,7%

La inflación interanual se moderó en diciembre de 2025 hasta el 2,9%, una décima menos que en noviembre, según ha confirmado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso de la tasa general en el último mes del año se explica, principalmente, por la bajada de los carburantes, que ha tirado a la baja del índice.

En su valoración de los datos, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que la inflación mantiene una trayectoria de moderación en el cierre del ejercicio y que, en promedio anual, el IPC de 2025 se sitúa en el 2,7%. El departamento subraya, además, que la evolución de los precios continúa siendo inferior a las subidas salariales, lo que se traduce en ganancias de poder adquisitivo.

Con este descenso de una décima en el último mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de bajadas, después de que en octubre cerrara en su nivel más alto en 16 meses (3,1%).

Alimentos al alza y subyacente estable

Frente a la moderación del índice general, los alimentos y bebidas no alcohólicas repuntaron hasta el 3% interanual el último mes del año, dos décimas más que en noviembre. Esta aceleración se debe, principalmente, al efecto base en aceites y grasas, que empuja al alza la comparación interanual.

Por su parte, la inflación subyacente —la que excluye energía y alimentos no elaborados— se mantuvo estable en el 2,6%, el mismo nivel que el mes anterior. En términos de media anual, el Ministerio resalta que la subyacente de 2025 se reduce al 2,3%, frente al 2,9% de 2024, una evolución que sitúa esta referencia “en línea” con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

Con estos datos, el cierre de 2025 consolida la senda de desinflación iniciada tras los picos de los últimos años, con un comportamiento especialmente condicionado por el componente energético en el tramo final del ejercicio.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) recortó dos décimas su tasa interanual en diciembre, hasta el 3%, con una variación mensual del 0,3%.

El IPC de diciembre de 2025 es el último que se calcula en base 2021. Con la publicación del índice adelantado referido al mes de enero de 2026, el INE implantará la nueva base 2025.

De esta forma, ha explicado Estadística, se adelanta un año la entrada en vigor del cambio de base, que habitualmente se realiza cada cinco años, para implantar así la nueva clasificación internacional de consumo (ECOICOP v2) de manera conjunta en el IPC y en el IPCA, tal y como establece la Comisión Europea.