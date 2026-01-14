Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sala de crisisAeropuertoPlanta fotovoltaica CabraGerente del SASCiudad perdidaUNEDRonda NorteAyudas inundaciones
instagramlinkedin

En Directo

Consejo de Política Fiscal y Financiera

El PP concluye el CPFF con su oposición al modelo de financiación tras la intervención de Montero porque “golpea la igualdad y la solidaridad”

La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de casi todas las comunidades

Las imágenes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por María Jesús Montero

Las imágenes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por María Jesús Montero

Ver galería

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / José Luis Roca

Rubén Gargoi

Olaya González

Madrid

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents