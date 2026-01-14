El PP concluye el CPFF con su oposición al modelo de financiación tras la intervención de Montero porque “golpea la igualdad y la solidaridad”

El Gobierno valenciano endurece sus críticas: "La gran beneficiada es Cataluña"

El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat valenciana a ser "muy negativo" en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la Comunidad Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado hoy hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y tras el cónclave con Montero ha cargado con dureza contra el nuevo sistema planteado por Moncloa por estar, según Rovira, diseñado para favorecer a Cataluña.

"Es un chantaje de Montero, que que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.