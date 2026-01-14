En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
El PP concluye el CPFF con su oposición al modelo de financiación tras la intervención de Montero porque “golpea la igualdad y la solidaridad”
La cumbre autonómica sobre financiación concluye con el rechazo de casi todas las comunidades
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
López Miras (Murcia) estalla contra el modelo de Sánchez y Junqueras: "Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos"
Ellos se lo han guisado, que se lo coman ellos solos, pero que no cuenten con nosotros para eso". Así de claro se mostró el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras enterarse, mientras se producía la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que la Región de Murcia seguirá estando infrafinanciada con el nuevo modelo de financiación negociado entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno de la nación, Pedro Sánchez.
Aragón, a María Jesús Montero sobre la nueva financiación autonómica: "Esta propuesta es tan buena que nadie la defiende"
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha concluido este miércoles con el rechazo mayoritario de las comunidades autónomas y el único apoyo claro de Cataluña, principal beneficiada en este nuevo reparto de fondos negociado entre el Gobierno Central y Esquerra Republicana. Aragón, que según Fedea es la comunidad más perjudicada por el modelo que pretende instaurar la ministra María Jesús Montero, también ha rechazado la propuesta. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha censurado la forma y el fondo del nuevo sistema: "Esta propuesta del modelo es tan buena que nadie la defiende".
Finaliza la comparecencia de María Jesús Montero
Acabó la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda que pone el punto y final al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles que tenía como único punto del orden del dia la exposición del Gobierno a las comunidades del nuevo sistema de financiación autonómica
Mariano Alonso Freire
El PP reitera su oposición al modelo de financiación tras la intervención de Montero porque “golpea la igualdad y la solidaridad”
El PP insiste en rechazar el modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno, tras escuchar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Los populares creen que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha constatado “el rechazo mayoritario” al plan del Gobierno, incluido el de algunos gobiernos regionales del PSOE. Los de Alberto Núñez Feijóo reiteran que el modelo presentado “golpea los principios de igualdad y solidaridad”.
El Gobierno valenciano endurece sus críticas: "La gran beneficiada es Cataluña"
El nuevo modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno ha pasado de "no pintar mal" para la Generalitat valenciana a ser "muy negativo" en apenas 48 horas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, que este lunes admitía que el incremento de 3.669 millones al año que calcula el Ejecutivo para la Comunidad Valenciana podía ser positivo aunque pedía más datos al ministerio, ha virado hoy hacia la posición más dura que defiende la dirección nacional del PP y tras el cónclave con Montero ha cargado con dureza contra el nuevo sistema planteado por Moncloa por estar, según Rovira, diseñado para favorecer a Cataluña.
"Es un chantaje de Montero, que que se marcha a Andalucía (como candidata del PSOE a la Junta) y ha querido presentar a última hora un modelo que se ha sacado de la chistera donde la gran beneficiada es Cataluña y Andalucía también algo porque tiene su campaña", ha señalado Rovira a la finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una reunión en la que los territorios del PP confiaban en recibir más información del Ejecutivo pero, según denuncia el conseller, no ha sido así.
Montero sugiere una abstención a Junts para sacar adelante el modelo de financiación en el Congreso
La vicepresidenta primera ha apelado al “diálogo” para tratar de acercar los apoyos necesarios a la reforma del modelo de financiación en el Congreso. En esta línea, incluso ha reclamado, sin mencionar a Junts, que “si alguno no lo tiene claro, que pueda abstenerse y permitir que el modelo avance porque este modelo es mejor que lo anterior”. Los posconvergentes, cuyo voto sería imprescindible, han anunciado ya una enmienda a la totalidad, mientras que el modelo genera rechazo también en el BNG y división dentro de Sumar.
Baleares se abre a negociar el sistema de financiación pero critica a Montero: "Nos dejan las migajas"
El Govern se muestra dispuesto a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, pero rechaza frontalmente la forma en que el Gobierno ha iniciado el proceso. El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advierte en Madrid de que el nuevo modelo "no se puede negociar pensando solo en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás", y responsabiliza directamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de haber arrancado la negociación "muy mal".
Tras participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Costa explica que Baleares acudía al encuentro con escepticismo, aunque reconoce que la presentación formal de una propuesta por parte del Ministerio abre, por primera vez, un marco real de negociación. "No sabíamos si la propuesta estaba cerrada o si era negociable. Hoy queda claro que es una primera propuesta, unas bases, y que se puede negociar. Y si se abre la negociación, Baleares estará en ella", afirma.
La Rioja asegura que la propuesta de reforma del Sistema de Financiación "penaliza severamente" a la región
El Gobierno de La Rioja ha reclamado hoy, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid, la retirada de la propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) presentada a modo de imposición por el Ministerio de Hacienda al considerar que "penaliza severamente a nuestra región, como ya advierten los expertos y los datos avanzados al respecto".
Una propuesta sin ningún tipo de negociación multilateral que supone una desconsideración y un castigo hacia La Rioja, la región más perjudicada". Así lo ha planteado el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante su intervención en el encuentro en la que ha criticado que el modelo "deja a La Rioja como la comunidad peor tratada en la asignación del reparto de los nuevos fondos", por lo que ha instado al Gobierno de España "a consensuar un nuevo documento en el CPFF" y, en paralelo, "a asumir la responsabilidad legal de costear el 50% del sistema de dependencia, una propuesta realista y fácil de ejecutar, que saldaría en parte el déficit financiero que afecta a todas las comunidades autónomas".
Canarias, decepcionada: "Seguimos a la cola de España"
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, expresó este miércoles su decepción tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al constatar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aportó información nueva ni documentación técnica que permita evaluar con rigor la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.
La consejera lamentó que el Ministerio de Hacienda se limitara a reproducir los mismos argumentos ya conocidos a través de los medios de comunicación. “No se nos ha informado de nada más; la ministra ha hecho un repaso de todo lo que dijo en la prensa”, afirmó. Asián resumió el resultado del encuentro de forma tajante: “Estamos como estábamos antes”, subrayando que las comunidades no obtuvieron datos adicionales de valor y "Canarias sigue a la cola en la financiación".
Iván Gil
Montero niega “ningún privilegio ni trato de favor” a Cataluña en la nueva financiación
La titular de Hacienda ha arremetido contra la etiqueta del agravio territorial a su propuesta del nuevo modelo de financiación. A modo de ‘fact check’ ha enumerado las críticas de las comunidades del PP y otras socialistas como Castilla-La Mancha para tildar de “falso” que el modelo se haya hecho para “contentar a Cataluña”. “Esos partidos querían un cupo, nosotros estamos hablando de una reforma del régimen común”, replicó. Para concluir que no contiene “ningún privilegio ni trato de favor” a Cataluña ha esgrimido que más del 70% de los nuevos recursos benefician a comunidades del PP. “Si hay un partido que se beneficia es el PP”, contrapuso.
