KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente para los próximos cinco años

La firma de servicios profesionales KPMG en España ha cerrado el proceso de elección de su presidencia para los próximos cinco años con la reelección de Juanjo Cano. La continuidad del actual presidente evidencia el consenso interno y la cohesión de los socios en torno a un proyecto de largo recorrido. Cano asumirá un nuevo mandato entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2031, tras recabar el apoyo unánime de los socios, que avalan así la estabilidad del liderazgo de la firma para el próximo lustro.

“El respaldo unánime de los socios refleja nuestra solidez y una visión compartida. Seguiremos impulsando la innovación, la diversidad y el desarrollo del mejor talento para acompañar a nuestros clientes en un entorno en permanente transformación”, señaló Juanjo Cano.

El proceso se abrió el 7 de noviembre con una única candidatura, la del propio Cano, y concluyó con la votación celebrada entre el 18 y el 22 de diciembre. La supervisión independiente de Bureau Veritas, subraya la firma, garantizó la transparencia, la seguridad y la imparcialidad del sistema.

Juanjo Cano inició su etapa como presidente de KPMG en España en octubre de 2021, tras relevar a Hilario Albarracín. Desde entonces, la compañía de consultoría y auditoría ha avanzado en los principales hitos de su plan estratégico hasta 2026 y encara ahora una nueva fase en la que se definirá la hoja de ruta de los próximos años. Cano, además, forma parte del Global Board de KPMG y del Comité Ejecutivo de KPMG EMA, una presencia que ha reforzado el peso estratégico de España dentro de la red internacional y la coordinación de iniciativas globales.

El presidente y CEO de KPMG en España ha desarrollado toda su trayectoria en la organización. Comenzó en Auditoría, pasó por Transacciones, fue nombrado socio en 2006 y en 2016 se incorporó al comité de dirección y al consejo de socios como responsable de Mercados. Más tarde lideró Asesoramiento en Operaciones y ejerció como consejero delegado antes de asumir la presidencia.

Bajo su mandato, KPMG destaca su liderazgo en auditorías del Ibex 35, el impulso de las áreas de Legal y Fiscal con una mayor presencia territorial y un avance en digitalización, la consolidación de Deal Advisory como referencia en asesoramiento de transacciones y el refuerzo de la consultoría con foco en transformación, tecnología e Inteligencia Artificial.

En el capítulo de personas, Cano promovió desde el inicio una estrategia para atraer y fidelizar talento apoyada en medidas de bienestar y conciliación —como el trabajo híbrido—, una política de compensación basada en la meritocracia y el fortalecimiento de una cultura corporativa inclusiva y colaborativa.

Apuesta por la diversidad

La firma también ha intensificado su apuesta por la diversidad y la igualdad de oportunidades. En los últimos meses, incorporó 850 profesionales, con un reparto de género prácticamente equilibrado (414 mujeres y 436 hombres) y un 22% de perfiles STEM. Este avance se acompaña del impulso al liderazgo femenino: en el ejercicio fiscal 2025, el 45,5% de los 34 nuevos socios nombrados fueron mujeres, lo que refuerza la presencia femenina en posiciones estratégicas, además de la diversidad funcional y territorial.

KPMG subraya que su diversidad va más allá del género: una edad media de 32 años, la convivencia de cinco generaciones, una plantilla con 40 nacionalidades y más de 50 titulaciones académicas distintas, que abarcan desde economía y derecho hasta ingenierías, tecnología o ciencias. Para la firma, esta variedad de perfiles se ha convertido en una palanca para comprender mejor a los clientes y afrontar un entorno empresarial cada vez más complejo y global.

En paralelo, KPMG ha impulsado iniciativas sociales ligadas al empleo, como Objetivo Empleo, orientado a facilitar la incorporación laboral de colectivos desfavorecidos. También participa en la alianza Nodo Talento junto a CEOE, Fundación Telefónica, LinkedIn, Microsoft y Universia, con el objetivo de desarrollar competencias para el talento del futuro, reducir la brecha entre las necesidades de las empresas y los perfiles disponibles y mejorar la empleabilidad en España mediante colaboración e innovación.