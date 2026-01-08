Indra compra la británica GuardianUTM para reforzarse en la gestión del tráfico de drones

Indra ha alcanzado un acuerdo con la británica Altitude Angel para adquirir los activos vinculados a GuardianUTM, su plataforma modular de gestión del tráfico aéreo de drones. Con esta operación, Indra refuerza su posición en el negocio de la gestión del tráfico aéreo, se consolida como un actor global en el segmento de aeronaves no tripuladas —en plena expansión— y gana peso en un mercado estratégico como el Reino Unido. La compañía no ha desvelado el montante de la operación.

GuardianUTM aporta una solución en la nube que ofrece servicios de planificación de vuelos, aprobación y resolución de conflictos. Esta tecnología contribuirá a fortalecer las capacidades de Indra en la gestión del tráfico de aeronaves no tripuladas (UAS). Además, amplía su propuesta de valor con la app móvil Drone Assist para pilotos y otros usuarios, y con módulos de monetización del espacio aéreo, con un enfoque integral de extremo a extremo orientado a rentabilizar las operaciones de drones.

Gracias a esta adquisición, Indra podrá ofrecer una cartera de productos más completa y acceder a modelos de negocio basados en servicios por vuelo, de modo que aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP) y propietarios de terrenos puedan cobrar por la aprobación o el acceso a su espacio aéreo en función del tiempo y del número de operaciones.

La operación también encaja con la estrategia de crecimiento de Indra en Reino Unido, donde en los últimos años ha incorporado compañías como ParkAir, MicroNav y Global ATS, en línea con su Plan Estratégico 'Leading the Future'.

“Indra Group es una compañía líder en el negocio global de la gestión del tráfico aéreo. Con esta operación nos preparamos para seguir creciendo en el futuro y nos reforzamos entre las empresas de referencia en el ámbito de la gestión del tráfico no tripulado, con un gran potencial de crecimiento en los próximos años. Además, seguimos reforzando nuestra presencia en Reino Unido, un mercado clave para Indra y, en concreto, para el negocio de tráfico aéreo”, señala Víctor Martínez, director general de gestión del tráfico aéreo de Indra.

GuardianUTM cuenta con una base de clientes amplia, con presencia en Europa y Asia, que incluye 64 aeropuertos y más de 350.000 usuarios directos.

Las previsiones apuntan a que el mercado de drones acelere su crecimiento hasta 2028, impulsado por el aumento del uso de drones en vigilancia, mantenimiento o transporte en distintas industrias. Para integrar de forma segura un mayor volumen de drones en el espacio aéreo serán necesarios sistemas de gestión del tráfico de aeronaves no tripuladas capaces de identificarlos y gestionar su acceso y movilidad.