El cierra la sesión con caídas del 0,29% y cae por debajo de los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha cerrado este miércoles con una caída del 0,29%, hasta situarse en los 17.596,4 puntos, tras moverse durante la sesión entre un máximo de 17.706 puntos y un mínimo de 17.554, consolidándose ligeramente por debajo de la zona de máximos históricos alcanzada en jornadas anteriores. El selectivo español se ha visto penalizado principalmente por el mal comportamiento del sector bancario y de las compañías ligadas al petróleo.

El resto de bolsas europeas ha despedido la sesión con un tono mixto. Fráncfort y París han logrado cerrar en positivo, mientras que Londres ha terminado en terreno ligeramente negativo (-0,74%). En Estados Unidos, Wall Street había cerrado este martes en máximos históricos, con el Dow Jones superando por primera vez los 49.000 puntos, en una sesión marcada por la incertidumbre geopolítica tras el arresto del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al cierre, el Dow Jones avanzó un 0,99%, hasta los 49.462 puntos; el S&P 500 subió un 0,62%, hasta los 6.944 puntos; y el Nasdaq repuntó un 0,65%, hasta los 23.547 puntos.

El petróleo sigue cayendo

En el mercado de materias primas, el precio del crudo ha mantenido su senda bajista. El barril de Brent, de referencia en Europa, ha rondado durante la jornada los 60 dólares, tras verse presionado por la operación militar estadounidense en Venezuela y por la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta de crudo. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se ha movido en torno a los 56 dólares por barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora encabezado por la hasta ahora número dos del Ejecutivo de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará a Washington “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado”, un anuncio que ha contribuido a aumentar la presión sobre los precios del crudo.

Dentro del Ibex 35, la jornada ha estado claramente dividida. Entre los peores valores del día han destacado Puig Brands (-3,08%), Banco Sabadell (-3,03%), Repsol (-2,49%), Unicaja (-2,30%), BBVA (-2,09%), Bankinter (-2,64%) y Santander (-1,80%), en un contexto de recogida de beneficios en el sector financiero.

Por el contrario, las mayores subidas han sido para Indra (+6,59%), ArcelorMittal (+4,19%), ACS (+4,00%), Solaria (+3,13%), Merlin Properties (+2,48%), Rovi (+2,20%), Acciona (+2,12%), Ferrovial (+1,80%) y Enagás (+1,60%), apoyadas en el buen tono del sector industrial, energético y de infraestructuras.

Redeia reparte beneficios

En el plano empresarial, dos compañías del mercado español han repartido este miércoles dividendo. CIE Automotive ha abonado un dividendo bruto de 0,47 euros por acción, con cargo a los resultados de 2025, mientras que Redeia ha distribuido 0,20 euros brutos por título, también con cargo a los beneficios de 2025.

La sesión ha estado marcada asimismo por la agenda macroeconómica. Desde la eurozona, el mercado ha seguido de cerca la publicación de la estimación preliminar de la inflación de diciembre, un dato clave para las expectativas de política monetaria del Banco Central Europeo. Ya por la tarde, la atención se ha trasladado a Estados Unidos, con la publicación del informe ADP de empleo privado y el JOLTS de vacantes, referencias muy vigiladas por los inversores para calibrar la fortaleza del mercado laboral y las próximas decisiones de la Reserva Federal.

En el mercado de divisas, el euro se ha mantenido estable frente al dólar en el entorno de los 1,168 dólares, mientras que en el mercado de deuda, el interés exigido al bono español a diez años ha bajado hasta el 3,249%, reflejando un tono algo más defensivo por parte de los inversores al cierre de la sesión.