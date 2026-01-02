Los turistas extranjeros gastaron hasta noviembre más de 126.700 millones en sus visitas a España, el equivalente a todo 2024

Los 91,5 millones de turistas que visitaron España entre enero y noviembre de 2025 gastaron 126.707 millones de euros, el 6,9% más que en esos meses del año anterior, con lo que el desembolso se sitúa prácticamente similar al de todo el año 2024, cuando se gastaron 126.143 millones. Según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió, exactamente, 91,48 millones de turistas entre enero y noviembre del año recién terminado, un 3,4% más que un año antes, lo que aleja las posibilidades de alcanzar los 100 millones en el conjunto de 2025, como se había llegado a apuntar a principios de año.

Más allá de si finalmente son 100 millones los viajeros que pasaron por España a lo largo del año pasado, lo que el sector valora por encima de todo son las cifras de gasto, que no dejan de crecer mes tras mes. Así, el gasto medio por visitante al cierre de noviembre pasado se situó en 1.399 euros en cada viaje, el 2,9% más que un año antes, y el gasto medio diario creció el 5,4%, hasta 188 euros.

Por territorios, ese gasto medio diario subió hasta los 295 euros en Madrid, aunque con un descenso del 1,5% sobre la cifra de noviembre de 2024; y llegó a los 206 euros en Catalunya, con un alza del 4,3%. Ambas cifras se explican por los elevados precios de los hoteles en Madrid y Barcelona. En la capital española, la estancia media subió un 15%, hasta 6,5 días, lo que indica que los turistas alargan las jornadas en la ciudad, aunque gasten algo menos cada día.

Más de 4 millones de turistas de Estados Unidos

El Reino Unido fue el principal país de procedencia de los turistas, con algo más de 18,1 millones de llegadas hasta noviembre (3,9% más que en enero-noviembre de 2024), seguido de Francia (12,1 millones, el 0,5% menos) y de Alemania (11,4 millones, 0,9% de incremento). El gasto de los turistas residentes en el Reino Unido aumentó un 12,7% en tasa anual, el de los de Alemania -que sigue acusando la atonía de su economía- disminuyó un 0,7%, y el de los de países nórdicos bajó un 4,5%.

Los mayores crecimientos en llegadas en ese periodo de 11 meses fueron los de visitantes llegados de Portugal (14,2%) y de Irlanda (10,5%), pero se incrementaron también por encima de la media Suiza y Estados Unidos, país este último desde el que en noviembre llegaron 300.000 turistas y 4,2 millones desde enero a noviembre.

Los principales destinos en el acumulado del año fueron Catalunya (19,1 millones de turistas y variación positiva del 1% respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (15,5 millones y un 2,6% más) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más). Esta última comunidad fue el destino principal de los turistas internacionales en noviembre, con 1.461.395 visitantes en ese mes y un crecimiento interanual del 0,9%. En segundo lugar, se situó Catalunya, con 1.273.727 visitantes y el mismo incremento del 0,9%. Por su parte, Andalucía recibió un total de 825.983 visitantes (un 6,3% más).