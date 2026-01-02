España recibió 91,5 millones de turistas internacionales hasta noviembre, un 3,4% más, en otro récord histórico

España recibió 91,5 millones de turistas internacionales en los once primeros meses del año lo que supone un 3,4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que asegura que esta es la cifra registrada más elevada de la serie Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur).

En noviembre 5,8 millones de turistas internacionales visitaron nuestro país un 2,1% más que en el mismo mes de 2024.

Reino Unido fue el principal país de residencia, con algo más de un millón de turistas y un aumento del 4,7% respecto a noviembre de 2024. De Francia llegaron 695.770 turistas (un 7,4% menos) y de Alemania 667.931 turistas (un 2,7% más).

Los principales países emisores en los 11 primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 18,2 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 12,1 millones y una bajada del 0,5%) y Alemania (con más de 11,4 millones, un 0,9% más).

El número de turistas que utilizaron alojamiento de mercado como modo principal aumentó un 4,4% en tasa anual. Dentro de este tipo, el alojamiento hotelero creció un 6,1% mientras que la vivienda en alquiler descendió un 1,9%. El alojamiento de no mercado descendió un 5,6%.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 2,7 millones y una disminución anual del 1,3%. El número de visitantes se incrementó un 1,6% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 10,4% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

Más de 4,5 millones de turistas viajaron sin paquete turístico en noviembre, un 1,1% más. Con paquete turístico llegaron casi 1,3 millones, un 5,7% más.

Canarias, destino principal

Canarias fue el primer destino principal de los turistas en noviembre, con el 25,3% del total. Le siguieron Cataluña (22,0%) y Andalucía (14,3%).

A Canarias llegaron un 0,9% más de turistas que en noviembre de 2024. El número de turistas que visitaron Cataluña aumentó un 0,9% y a Andalucía vinieron un 6,3% más.

En el acumulado de los 11 primeros meses de 2025 las comunidades que más turistas recibieron fueron Cataluña (19,1 millones y un aumento del 1% respecto al mismo período de 2024), Islas Baleares (15,5 millones y un incremento del 2,6%) y Canarias (14,2 millones, un 3,4% más).