Iberoturf, la buena obsesión por la profesionalidad

La expansión del césped artificial en áreas deportivas, espacios públicos y hogares ha ido acompañada en los últimos años de una creciente demanda de profesionalidad. En este escenario apareció Iberoturf, una empresa cordobesa nacida de la unión de dos trayectorias consolidadas en su mercado: por un lado en el de la instalación de superficies deportivas con experiencia probada (campos de fútbol, pistas de pádel, pistas multideporte, parques infantiles, golf, etc) y por otro en el mantenimiento especializado de estas superficies.

«Observamos que, en muchos casos, el césped se instalaba sin un estudio previo del espacio, del uso previsto o de las condiciones del terreno y, en muchos casos, por personas sin conocimientos reales sobre el comportamiento del producto. Y esto derivaba en instalaciones deficientes, poco duraderas y con una mala percepción del césped artificial por parte del cliente final», explica Pedro José Hidalgo, CEO de la empresa y fundador de la misma junto a Gema Molina y Álvaro García.

Estas circunstancias abrieron el camino para que Iberoturf iniciara un camino que la ha llevado en la actualidad a posicionarse como sinónimo de garantía en la instalación y mantenimiento de césped artificial cubriendo todos sus ámbitos, desde el tradicional deportivo hasta el decorativo, siempre, recalca, «que nuestro producto sea una solución real y duradera».

Para ello, además, y como signo de solvencia, contaron desde el primer momento con el respaldo del mayor fabricante de césped artificial nacional, Realturf, lo que les ha permitido garantizar la calidad, trazabilidad de los productos y acceso a las últimas innovaciones de un sector al alza.

En este sentido, Hidalgo apunta que «en la actualidad disponemos de más de 20 modelos diferentes de césped en stock permanente, lo que nos permite ofrecer disponibilidad inmediata y asesoramiento comparativo in situ».

Con ocho profesionales y un millón de euros de facturación, Iberoturf ha ido creciendo en los últimos cinco años de forma controlada, reforzando su especialización, ampliando su gama de productos, agilizando sus procesos de instalación y mantenimiento y potenciando la formación.

En sus instalaciones del polígono de Las Quemadas, la empresa prepara programas formativos específicos para futuros instaladores de césped artificial, que incluyen tanto la vertiente técnica -tipos de césped, hilos, puntadas, galga, drenaje, etc- y la práctica centrada en como se instala correctamente de manera profesional.

Esas instalaciones, para venta profesional y al público en general, se ofrecen también productos complementarios que amplían la oferta de diseño y decoración de la empresa.

En este mercado, Pedro Hidalgo insiste en la necesidad de que hay que realizar «una labor pedagógica constante», ya que se suele priorizar el precio por encima de la calidad, el asesoramiento y la experiencia.

«Para nosotros es esencial mantener la profesionalidad, y eso implica que acometamos los proyectos que se plantean adecuadamente ya que, al final, se trata de una inversión en confianza a largo plazo y por eso los entendemos como algo personal, como soluciones de diseño, confort y bienestar».