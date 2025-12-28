El año de las bolsas sin miedo

2025 será recordado como el año de las falsas alarmas y las profecías constantes del desastre. El impacto de los aranceles, el desplome del mercado de deuda y la burbuja de la IA han sobrevolado de manera permanente el escenario económico global. Y, sin embargo, los mercados, especialmente las bolsas, han subido ajenas a las amenazas que una y otra vez se han dibujado sobre ellas.

En Estados Unidos, el S&P 500, la gran referencia mundial, acumula una subida del 18 por ciento; el índice tecnológico Nasdaq 100 más de un 20 y el tradicional Dow Jones, un 10 por ciento.

En Europa, el Stoxx 50, sobre un 19 por ciento y situado en máximos históricos. Y los locales no le han ido a la zaga, el alemán Dax un 22 por ciento, el inglés FTSE 100 otro 22, el francés CAC 40 un 10 y el italiano FTSE MIB más de un 30. Caso especial ha sido el del Ibex 35 español, que a pesar de su reducido volumen comparado ha logrado recuperar sus máximos históricos después de 15 años y se ha revalorizado nada menos que un 41 por ciento. Ejemplo perfecto de como el mercado ha marchado ajeno al gobierno de mayor inestabilidad de la eurozona con diferencia.

Y en Asia, el Nikkei japonés cerrará con un avance en el entorno del 15 por ciento, mientras que el chino Shangai Composite lo ha hecho sobre un cinco y solo el Hang Seng de Hong Kong se ha rezagado del crecimiento mundial con un rendimiento negativo de un dos por ciento.

El papel de los bancos centrales

En este escenario, el papel de los bancos centrales ha sido clave, ya que las estrategias de los tres más importantes -la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra- han elegido estrategias de prudencia, siempre buscando la normalización, con movimientos de no más de un cuarto de punto, y enviando mensajes de cautela para evitar la temida volatilidad que siempre han traído las amenazas.

La Reserva Federal ha recortado los tipos en tres ocasiones, tratando de hacer frente a sus dos mandatos, la inflación y el empleo, evitando la temida recesión de la economía estadounidense y, sobre todo, la presión de Donald Trump.

El BCE también ha bajado tipos, hasta cuatro veces, y ha podido evitar sobresaltos tras la caída de la inflación y la mejora relativa, en distintos grados, de las economías europeas.

¿Y en 2026? ¿Qué sucederá en las bolsas? A decir de la gran mayoría de los analistas, este escenario de 2025 se prolongará más o menos el año próximo, siempre teniendo en cuenta los acontecimientos más inesperados. En otras palabras, optimismo contenido, pero optimismo.