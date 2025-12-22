Revés a las renovables
Trump cancela cinco grandes proyectos de energía eólica marina en EEUU, incluido el de Iberdrola
El Departamento del Interior del gobierno republicano alude a "riesgos para la seguridad nacional", sin entrar a detallarlos
El parque de la compañía española, que cuenta con unos 3.500 millones de dólares en financiación comprometida, funcionaba ya parcialmente
EFE
El Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump suspendió este lunes el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que supone un golpe devastador para el desarrollo de este tipo de energías renovables en EEUU.
El Departamento del Interior "suspende, con efecto inmediato, los contratos de arrendamiento para todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos, debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados", informó este lunes esta cartera en un comunicado. El texto no brinda más detalles sobre cuáles son esos "riesgos para la seguridad nacional".
Además de Vineyard Wind 1, el parque que impulsa Iberdrola en la costa de Massachusetts y que ya funciona parcialmente, los otros cuatro desarrollos afectados son Revolution Wind y Sunrise Wind, en Rhode Island, CVOW – Commercial, cerca de Virginia, y Empire Wind 1, en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.
Vineyard Wind 1, que cuenta con aproximadamente 3.500 millones de dólares en financiación comprometida y capital recaudado hasta la fecha, estaba proyectado para tener una capacidad de generación combinada de más de 800 megavatios.
La decisión, que revoca los arriendos concedidos por el Gobierno de Joe Biden (2021-2025), deja en el aire inversiones de miles de millones de dólares y el futuro de este tipo de energía en la costa este.
Esta región había apostado con fuerza por los proyectos de generación marina y esperaba que estos desarrollos produjeran energía para más de 2,5 millones de hogares.
Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump ha expresado repetidamente sus críticas a la energía eólica, argumentando que estropea el paisaje o afecta negativamente a los ecosistemas de las aves.
