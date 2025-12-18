Los agricultores toman Bruselas en protesta contra la PAC y el Mercosur: “Es la ruina del campo europeo”

Miles de agricultores y cientos de tractores han tomado las calles de Bruselas este jueves para protestar contra los recortes de fondos en el marco de la Política Agrícola Común y la falta de protección del sector en los acuerdos comerciales, en particular el Mercosur, en paralelo a la reunión del Consejo Europeo, que debatirá ambas cuestiones.

"Es la ruina del campo europeo y, en particular, del campo español", ha dicho Pedro Barato, presidente de Asaja (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), atendiendo a los medios en plena protesta. "No se nos puede pedir hacer más cosas con menos dinero. No se nos pueden pedir más sacrificios con terceros países cuando no existe la reciprocidad", ha subrayado.

Barato ha sido muy crítico con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la ha acusado de no cumplir con lo prometido tras las protestas de 2024. "Si hay que volver a Bruselas, volveremos. Y si hay que estar en las calles y en las carreteras en nuestro país, estaremos porque con esta Política Agrícola Común y con estos acuerdos con países terceros como Mercosur, como Marruecos, el sector no puede funcionar", ha dicho.

"Los jefes de Estado y de gobierno tienen que sentir que la propuesta que hay sobre la mesa de Política Agrícola Común no es la que necesita nuestro sector", ha dicho por su parte Cristóbal Cano, secretario general de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos). "Necesitamos una PAC fuerte, con presupuesto y a la altura del sector que somos", ha añadido.

Cano ha destacado que la política alimentaria también es una política "estratégica" y exige más recursos. El secretario general de la UPA ha defendido que la agricultura y la ganadería deben estar "al menos al mismo nivel" que la seguridad o la migración "para garantizar una Europa fuerte".

Cano ha criticado el recorte de un 20% del presupuesto, pero ha pedido además "medidas que ayuden a un reparto más justo y más social de las ayudas, que prioricen el modelo de agricultura y ganadería familiar y profesional". En materia de acuerdos comerciales, el secretario general ha pedido "competir con las mismas cartas", insistiendo en que se apliquen las mismas normas. Además, ha acusado a la UE de usar al sector como "moneda de cambio" y de cerrar acuerdos "a espaldas de agricultores y ganaderos".

Reuniones con Costa y Von der Leyen

Los agricultores se han manifestado a lo largo de Bruselas, mientras los líderes de la Unión Europea se reúnen para discutir el futuro presupuesto comunitario. Lo harán para hacer balance de los avances desde que la Comisión Europea presentó su propuesta el pasado mes de julio, incluida la financiación para la PAC. Una propuesta que para los agricultores es inaceptable.

El Consejo Europeo también dedicará una sesión a discutir la actual situación geoeconómica y el impacto en la competitividad. Aunque la práctica, el acuerdo con los países del Mercosur no está en la agenda, varias fuentes diplomáticas reconocían que era muy probable que el asunto "se invite a la mesa" en este contexto.

Antes de la reunión, el presidente del Consejo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, han mantenido un encuentro con representantes del sector. "En tiempos de incertidumbre, nuestros agricultores necesitan confianza y apoyo", ha dicho von der Leyen en una publicación en redes sociales, "Europa siempre estará con ellos".

La alemana se ha comprometido a garantizar un presupuesto que otorgue "ayudas específicas para pequeñas explotaciones agrícolas, explotaciones familiares y jóvenes agricultores" y a simplificar las normas "para facilitarles la vida". En lo relativo al Mercosur, sin embargo, a su llegada a la cumbre, ha reiterado la importancia de conseguir la "luz verde" de los gobiernos.

La firma del pacto, en cuestión

Von der Leyen viaja el próximo viernes a Brasil y tiene previsto firmar el acuerdo el sábado. Sin embargo, para hacerlo, necesita el respaldo de los gobiernos europeos. El mismo viernes, los embajadores de los Veintisiete tendrán el texto sobre la mesa, con vistas a tomar una decisión. Pero la resistencia de países como Francia, Italia y Polonia hace que no quede claro si darán los números.

A su llegada a la cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron ha reiterado su oposición a la firma. "Creemos que la situación no es satisfactoria y que este acuerdo no puede firmarse", ha dicho Macron, "no estamos listos". Para el presidente, el acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre el Parlamento y los gobiernos europeos para introducir una serie de salvaguardas es positivo, pero hasta que no esté aprobado, es insuficiente.

Esas salvaguardias introducen una suerte de "freno de emergencia" cuando se dé bien un incremento significativo de las importaciones o una caída de los precios que pueda tener un impacto negativo para los mercados europeos. El presidente ha asegurado que si esas cláusulas son confirmadas y acordadas con los países del Mercosur, "Francia firmará". Pero hasta que no sean oficiales, Francia se niega a dar un "cheque en blanco".

Destrozos e intervención policial

La protesta ha paralizado el centro de la capital belga desde primera hora de la mañana con la presencia de cientos de tractores. La policía ha intervenido en varias ocasiones, llegando a hacer uso de cañones de agua contra los manifestantes. Según la prensa local, los agentes han respondido además con gas lacrimógeno al lanzamiento de patatas. La tensión ha ido aumentando a lo largo de la mañana con enfrentamientos, particularmente en el barrio europeo, y destrozos importantes en la plaza de Luxemburgo, frente a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.