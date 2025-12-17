Telefónica dice adiós a Wall Street y a la SEC para centrarse en el Ibex

Telefónica ha anunciado hoy su intención de iniciar el procedimiento para excluir voluntariamente la cotización de sus American Depositary Shares (ADSs) de la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE). La decisión, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se tomó tras un detallado análisis de sus órganos de gobierno.

El principal motor de este movimiento es la reducción de la carga administrativa y los costes asociados a mantener sus valores cotizando en la NYSE. Esta exclusión es consistente con el Plan Estratégico que Telefónica presentó a los inversores en noviembre de 2025, el cual busca específicamente simplificar el modelo operativo de la compañía.

Telefónica no ha previsto la cotización, negociación o registro de sus ADSs en ningún otro mercado de valores estadounidense una vez que se complete la exclusión de la NYSE.

No obstante, la operadora ha ofrecido opciones claras para los titulares de estos títulos. Los inversores tendrán la posibilidad de canjear sus ADSs por acciones ordinarias que se negocian directamente en las Bolsas de Valores españolas.

Además, Telefónica tiene la intención de convertir su Programa de ADR (American Depositary Receipts) actual en un Programa de ADRs Nivel I. Este cambio permitirá a los titulares actuales de ADSs seguir manteniéndolos y facilitará su negociación en el mercado extrabursátil estadounidense (OTC).

Salida de deuda y compromiso regulatorio

La exclusión de Wall Street no solo afecta a las acciones. Telefónica y su filial T. Emisiones también tienen la intención de eliminar de la cotización seis series de bonos sénior a tipo fijo con vencimientos que van desde 2027 hasta 2049, garantizados por Telefónica.

Mientras que los ADSs no buscarán otro mercado estadounidense, los Valores de Deuda sí tienen un destino previsto: se solicitará su admisión a cotización en Euronext Dublín.

La compañía y T. Emisiones tienen la intención de presentar los formularios 25s ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en las próximas semanas. Se espera que la exclusión de cotización sea efectiva diez días después de esa presentación, momento a partir del cual los ADSs y los Valores de Deuda dejarán de negociarse en la NYSE.

Cancelación del registro completo

El proceso va más allá de la simple exclusión de la bolsa. Tras la salida de la NYSE, Telefónica, T. Emisiones y Telefónica Europe (filial íntegramente participada) tienen la intención de presentar el Formulario 15F ante la SEC.

Este paso crucial busca la cancelación del registro de todas las clases de valores registradas en Estados Unidos, incluyendo ADSs y los valores de deuda, y la terminación de sus respectivas obligaciones de información conforme a la Securities Exchange Act de 1934.

El foco en el Mercado Continuo

A pesar de la salida de EEUU, las acciones ordinarias de Telefónica seguirán cotizando en el Mercado Continuo español. Las fuentes señalan que la mayoría de los inversores nacionales e internacionales de Telefónica ya negocian sus acciones en España.

La compañía continuará elaborando sus estados financieros consolidados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Telefónica ha asegurado que esta decisión estratégica no tendrá ningún impacto en sus clientes, socios o su presencia comercial en Estados Unidos.