Indra compra a Grupo CPS la tecnología de drones de Wake Engineering

Indra ha cerrado un acuerdo con el Grupo CPS para adquirir la tecnología de sistemas aéreos no tripulados (UAS) de Wake Engineering, una operación con la que busca afianzar su posición en este mercado y acelerar el desarrollo de capacidades vinculadas a los Programas Especiales de Modernización (PEM), además de aprovechar el potencial de crecimiento internacional del sector. Con esta adquisición, la compañía gana velocidad para dar respuesta al PEM, cuya prefinanciación ya ha sido aprobada para Indra y que contempla el suministro de 49 UAS de clase I y medio alcance, incluidos algunos equipados con tecnología de despegue y aterrizaje vertical (Vertical Take-off and Landing, VTOL).

Wake, empresa del Grupo CPS especializada en el diseño, desarrollo y producción de UAS, dispone ya de prototipos con tecnología VTOL probados en vuelo. Su diseño podría integrarse con los sistemas de aviónica y misión de la familia TARSIS, incorporada a la oferta del grupo Indra, con el objetivo de compartir una base tecnológica común y facilitar soluciones avanzadas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para apoyar a las Fuerzas Armadas.

La operación también refuerza la división Indra Weapons & Ammunitions, centrada en el desarrollo de vehículos no tripulados, sistemas antidron, guiado de precisión y energía dirigida. Además, contribuye a apuntalar la soberanía tecnológica nacional en el ámbito de los drones y a mejorar el posicionamiento de la industria española ante oportunidades internacionales a corto plazo, especialmente en entornos donde se demanden soluciones VTOL, como el naval o el civil.

En paralelo, Indra continúa preparándose para competir por contratos asociados al plan ReArm Europe, dotado con 800.000 millones de euros, que considera los UAS una solución estratégica. Este año, el grupo ya había adquirido Aertec Defence & Aerial Systems, integrando su familia de sistemas tácticos TARSIS en el catálogo de la compañía.