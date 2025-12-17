Extremadura ante el reto de la nueva economía del dato

En pocos años, el auge de la inteligencia artificial, el uso masivode aplicaciones en la nube y la digitalización de la economía han colocado a los centros de datos en el centro del tablero energético. Más datos significa más potencia eléctrica, más infraestructura y más decisiones estratégicas sobre dónde y cómo se va a consumir esa energía.

España y, de formamuy especial, Extremadura se juegan en esta década buena parte de su futuro industrial. La región genera más energía de la que consume y concentra algunos de los grandes proyectos renovables y de almacenamiento del país.

Esta realidad la conocen bien Pablo Cervigón, CDV de Grupo Incalexa, y Santiago Rodríguez, presidente ejecutivo de Nostrum Group. Ambos comparten terreno y retos en proyectos donde energía y datosvan de la mano. Con ellos hablamossobre la red eléctrica, los centros de datos, la soberanía energética y el papel que la región puede jugar en este nuevo escenario.

¿Está preparada nuestra red eléctrica para el auge de los centros de datos? ¿Es suficiente lo anunciado por el Gobierno para 2030?

Pablo Cervigón: Va en buena dirección, pero no es suficiente. Necesitamos inversiones contundentes en infraestructura, tanto en la red de transporte como en la de distribución, y actores capaces de ejecutar sobre el terreno. Ahí es donde la colaboración público-privada marca la diferencia alineando visión institucional, inversión y capacidad técnica. En Grupo Incalexa asumimos ese rol, impulsando proyectos de generación, almacenamiento y transporte de energía que combinan eficiencia y digitalización y que se integran en esa nueva infraestructura eléctrica.

Santiago Rodríguez: En la actualidad estamos hablando de una saturación de la red cercana al 83% y una previsión de demanda de los centros de datos que puede multiplicarse por cinco antes de 2030. El plan del Gobierno es ambicioso y positivo, pero hay que priorizar la ejecución. Si no empezamos hoy, llegamos tarde. Pero si lo hacemos bien, Extremadura puede ser el gran hub europeo.

La cara menos amable de los centros de datos es el consumo energético y de agua. ¿Cómo se está resolviendo?

Santiago Rodríguez: La tendencia mundial es pasar de centros glutton a centros zero-waste. La refrigeración por inmersión ya reduce el consumo de agua un 95%, y el calor residual puede aprovecharse al 100% para usos urbanos o invernaderos. En Nostrum vamos aún más allá, estamos preparados para usar agua reciclada de depuradoras, aunque con la refrigeración directa al chip (DTC) podemos afirmar que operamos como “Zero Water”.

En eficiencia eléctrica estamos ya en el top 15 % mundial en PUE y WUE, y la directiva europea 2023/1791 nos empuja a ser todavía más transparentes y precisos en sostenibilidad, algo que compartimos plenamente. La IA también permite reducir picos de potencia un 30-35%, lo que será clave en regiones más secas.

Se habla mucho de soberanía energética en Europa en un contexto de gran volatilidad. ¿Es un objetivo realista y de qué manera están respondiendo las empresas para ganar autonomía?

Pablo Cervigón: Cuando hablamos de soberanía energética no pensamos solo en Europa, sino en cada empresa. Para una industria, ser soberana significa reducir su exposición a precios volátiles, a cupos de potencia inciertos y a decisiones que se toman muy lejos de donde se produce el valor. La gran industria ya está recorriendo ese camino, pero muchas pymes aún no tienen una hoja de ruta clara ni recursos internos para diseñarla.

Ahí es donde entra Grupo Incalexa. Desde Extremadura trabajamos como aliado estratégico, ayudando a las empresas a tomar decisiones con visión desde el diagnóstico de consumos y el acceso a red hasta el diseño de soluciones de autoconsumo, eficiencia, almacenamiento y gestión inteligente de la demanda. Con nuestro Escudo Energético 360 damos un paso más. Este proyecto es un marco que ordena todo ese proceso para que la descarbonización no sea solo un compromiso, sino una ventaja competitiva asegurando ingresos.

Si la apuesta por la soberaníaenergética y la economía del dato sale bien, ¿cómo será la Extremadura de dentro de 15-20 años?

Pablo Cervigón: Si hacemos las cosas bien, Extremadura tendrá una industria potente, centros de datos y empleo tecnológico arraigado en el territorio. Ese futurono se construye en solitario, llega cuando quienes trabajamos en el sector caminamos en la misma dirección. Creo que el hecho de que hoy estemos aquí, con Nostrum Group, compartiendo visión es una señal de que ese camino conjunto ha empezado.

Santiago Rodríguez: Un hub tecnológico verde, con despoblación invertida, salarios tecnológicos en entornos rurales, centros de IA, fábricas de baterías y redes reforzadas. Una región conectada, próspera y neutra en carbono. Personalmente, me gustaría ver -ya cerca del final de mi carrera- que hemos convertido el sol y el viento en empleo,industria y futuro para siempre. Para lograrlo, la transición energética debe materializarse en infraestructuras tangibles. Viendo la trayectoria y capacidad de ejecución del Grupo Incalexa podría convertirse, llegado el momento, en uno de los aliados estratégicos para nuestros Data Centers y juntos pondremos a Extremadura en el mapa de la nueva economía digital.