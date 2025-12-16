Ismael Clemente (Merlin Properties): "Invertiremos 2.000 millones en centros de datos en Extremadura de forma inmediata"

Merlin Properties invertirá entre 10.000 y 11.000 millones de euros en los próximos años en Extremadura. Así lo ha desvelado Ismael Clemente, consejero delegado de la inmobiliaria del Ibex-35, durante el Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica, donde ha apuntado que de forma inmediata espera desplegar 2.000 millones en la construcción de dos grandes centros de datos (o data center en el argot especializado) en la localidad de Navalmoral de la Mata de 100 megavatios (MW) cada uno. "El suelo está ya urbanizado, cuenta con calificación industrial, el proyecto técnico completado y hemos solicitado las licencias de construcción al ayuntamiento. Su puesta en marcha es inmediata, que supondrá en una primera fase una inversión de 2.000 millones de euros, con el foco puesto que esté terminado y operando en 2028", señaló el directivo de la principal socimi cotizada por capitalización bursátil.

El 'megaproyecto' de centros de datos de Merlin Properties en Extremadura no se circunscribe únicamente a un activo en Navalmoral de la Mata, sino un segundo inmueble en la localidad de Valdecaballeros. Sobre este, Clemente rebajó las expectativas: "Vendrá más tarde, ya que hay que traer la fibra óptica, algo que es cuestión solo de dinero. Sin embargo, también hay que adecuar las infraestructuras, entre ellas las carreteras, y eso no lo podemos llevar a cabo los inversores privados". En total, teniendo en cuenta este desarrollo, Merlin invertirá entre 10.000 y 11.000 millones de euros en la región, cifra a la altura de sus activos bajo gestión, 12.000 millones.

El primer espada de la socimi cotizada ha reclamado en las regiones consumidoras de energía compenses a las que la producen. "El sistema eléctrico tendrá que ir hacia ello. Trasportar un electrón desde Badajoz hasta Barcelona genera pérdidas significativas provocadas por las ineficiencias generadas en el sistema de transmisión. Un sistema en el que la generación eléctrica está en regiones pobres y el consumo en las ricas debería incluir compensaciones. Parece que es una burrada, pero se acabará haciendo", desarrollo.

(próxima ampliación)