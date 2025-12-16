En Directo
FORO IMPULSA
Directo | Javier Moll: "Impulsar el Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España"
Badajoz acoge este martes el Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, una jornada concebida para situar al Suroeste Ibérico en el centro del debate estratégico peninsular
Javier Quintana
El Foro Impulsa, promovido por Prensa Ibérica, reúne este martes, 16 de diciembre, a instituciones, empresas y expertos para analizar los retos y oportunidades de un territorio que, pese a su dimensión y potencial, sigue reclamando mayor protagonismo en los grandes ejes de desarrollo europeo. El encuentro, organizado por Prensa Ibérica, nace con la voluntad de consolidarse como un espacio estable de reflexión.
Moll señala que el futuro del Suroeste "pasa por reforzar la alianza ibérica"
Javier Moll, que puso en valor la mesa redonda con los alcaldes de Madrid, Badajoz y Lisboa, cree evidente que "el futuro del Suroeste pasa por reforzar la alianza ibérica. España y Portugal están destinadas a pensar, planificar e invertir juntas", aseguró. "Desde los puertos atlánticos de Sines, Setúbal y Lisboa, el Suroeste ibérico es la puerta occidental de Europa, y ciudades españolas como la propia Badajoz representan un gran nodo de conexión. La cooperación energética, la interconexión digital, la investigación universitaria conjunta y el impulso de la agroalimentación son campos en los que hay que redoblar el esfuerzo de colaboración entre ambos países".
Moll: "El Suroeste ibérico es la puerta principal de Europa"
El presidente de Prensa Ibérica cree que el Suroeste merece este desarrollo: "Hoy en día, vive una profunda transformación que, a través de energías limpias, avances digitales y talento local, está en condiciones de situarse a la vanguardia de la nueva economía verde". Ha recordado, además, que cuando hablamos de este territorio hablamos de "la puerta principal de Europa".
Moll: "Esta tierra tiene importantes carencias estructurales"
El presidente de Prensa Ibérica ha reivindicado el AVE Madrid-Lisboa como eje central de este desarrollo del suroeste. "En el centro de este desafío ponemos la conexión ferroviaria Madrid-Lisboa, cuya puesta en marcha no puede seguir aplazándose", ha destacado.
Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, inaugura el foro: "El impulso del suroeste es una oportunidad estratégica para España"
Javier Moll, presidente Prensa Ibérica, ha inaugurado el Foro Impulsa. "Impulsar el Suroeste no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España", ha señalado en su intervención.
Miguel Ángel Leal protagonizará el primer diálogo de la jornada
Miguel Ángel Leal, CEO División Acero en CL GRUPO INDUSTRIAL, protagonizará junto a Marti Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, el primer diálogo de la jornada, titulado ‘Fórmulas para el éxito’.
El papel de las administraciones intermedias en la cohesión territorial
La tarde incorpora reflexiones sobre gobernanza con la participación de David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva, moderado por Isabel Morillo, y de Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, en conversación con Marisol López del Estal. El debate aborda el papel de las administraciones intermedias en la cohesión territorial. El foro se acerca a su cierre con mesas dedicadas a nuevas inversiones y al corredor del Suroeste Ibérico, con la participación de representantes empresariales, logísticos y portuarios, que analizan la capacidad del territorio para captar proyectos y consolidar su posición estratégica. La clausura corre a cargo de Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica.
El AVE Madrid-Lisboa, infraestructura clave
La alta velocidad ferroviaria se plantea como una infraestructura clave para corregir desequilibrios históricos. El AVE Madrid-Lisboa con paso por Extremadura se analiza como un corredor estratégico para viajeros y mercancías, capaz de articular el Atlántico con el interior peninsular y conectar el Suroeste con el norte de Europa.
El debate incorpora el papel de Badajoz como nodo logístico, apoyado en su terminal intermodal, y su conexión con los puertos portugueses de Sines, Lisboa y Setúbal. La infraestructura se vincula a la competitividad empresarial, a la movilidad laboral y a la cohesión social. Este análisis se concreta en la mesa que reúne a Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; y Carlos Moedas, alcalde de Lisboa. Moderada por María Ortiz, el diálogo sitúa el AVE como proyecto de cooperación internacional y como elemento vertebrador del Suroeste.
El reto demográfico y la fijación de población, un punto clave del foro
El reto demográfico y la fijación de población se abordan desde distintas perspectivas en una mesa con Andrés López, CEO de Vitaly; Candelaria Carrera, presidenta de ATA Extremadura; y José Domingo Gutiérrez, director territorial de Mapfre Extremadura. Moderada por Marisol López del Estal, la mesa analiza la relación entre empleo, emprendimiento, servicios y calidad de vida como factores clave para el arraigo.
La conectividad digital y la agroindustria, a debate
La conectividad digital regresa a la palestra por la mañana un diálogo con Joaquín Segovia, director territorial sur de Telefónica, moderado por Juan Carlos Lozano. El análisis sitúa las telecomunicaciones como elemento clave para la competitividad empresarial, la innovación, el teletrabajo y la prestación de servicios en territorios con baja densidad poblacional.
La agroindustria también ocupa un lugar destacado en el foro. La mesa reúne a Manuel Vázquez Calleja, CEO de Conesa Group; Pedro Antonio Martínez Atalaya, director de Agrobank en Castilla-La Mancha y Extremadura; Eduardo Fernández, director general de Apis Group; y Pablo Da Rold, director general de Monliz España. Moderada por Ascensión Martínez Romasanta, la conversación pone en valor el peso del Suroeste como proveedor de alimentos en los mercados europeos y su capacidad exportadora.
El patrimonio como activo económico
El foro incorpora la dimensión urbana y cultural en una mesa que reúne al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; a la vereadora de la Cámara Municipal de Évora, Carmen Carvalheira; y al alcalde de Olivenza, Manuel José González Andrade. Moderada por Rafael Romero, director de Diario Córdoba, la mesa aborda el patrimonio como activo económico, su papel en la atracción turística y su contribución a la identidad compartida del Suroeste.
