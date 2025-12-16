Las comunicaciones del Suroeste Ibérico se erigen como el "gran reto" del territorio

La mesa redonda dedicada al Suroeste Ibérico en el Foro Impulsa ha puesto sobre la mesa una idea compartida por todos los ponentes: el potencial económico y logístico del territorio existe, pero su desarrollo sigue condicionado por las comunicaciones, especialmente ferroviarias, y por la necesidad de acelerar las conexiones entre Extremadura y Portugal.

El debate, moderado por Antonio García Salas, ha arrancado con una primera ronda de intervenciones centradas en la visión logística del eje suroeste. En ese contexto, Víctor Esteban, secretario general de la Fundación Correll, ha contextualizado el momento actual recordando la profunda transformación económica vivida desde la entrada en la Unión Europea. Ha señalado que el proceso ha sido “vertiginoso” y aportó un dato ilustrativo: en 1986 el PIB se situaba por debajo de los 200.000 millones de euros, mientras que este año, si se cumplen las previsiones, se cerrará por encima de los 1,7 billones. Un crecimiento que, a su juicio, exige infraestructuras capaces de acompañar esa evolución.

Esteban ha incidido en que esa transformación necesita una demanda clara de infraestructuras ferroviarias, y ha apuntado a las dificultades existentes no solo en el trazado de la alta velocidad, sino en la conexión real del ferrocarril, especialmente para mercancías. Un esfuerzo que calificó de “titánico” y que, aunque cuenta con el respaldo institucional, avanza a un ritmo inferior al deseado. También introdujo el nuevo escenario europeo a partir de 2035 y las oportunidades que se abren para territorios como la Raya en ámbitos como la transformación industrial y los mercados de carbono.

Desde el ámbito empresarial, Eduardo Bernardo Muriel, representante de CEIM Badajoz, ha puesto el foco en la retención del talento. Con un ejemplo personal, explicó que muchos jóvenes acaban marchándose a grandes ciudades como Madrid atraídos por universidades y empresas, y ha defendido que mejorar las comunicaciones por carretera y tren es clave para que el territorio pueda competir y ofrecer oportunidades reales a quienes quieren desarrollar aquí su proyecto vital y profesional.

Por su parte, Miguel Ángel Mendiano, director general de Avante, ha defendido que Extremadura reúne condiciones objetivas para atraer inversión. Ha destacado la disponibilidad de suelo industrial, los recursos naturales y la capacidad de generación eléctrica, recordando que la región produce en torno al 12% de la electricidad del país y solo consume el 2%. En el ámbito logístico, ha subrayado que ya se están sacando mercancías por ferrocarril y que existen tres terminales ferroviarias recepcionadas en Badajoz, Navalmoral y Mérida. Mendiano ha comparado la situación con la evolución de Zaragoza, una región interior que logró convertirse en un referente logístico, y aseguró que Extremadura cuenta con características similares.

La visión internacional ha llegado de la mano de Pedro do Ó Ramos, presidente de la Administración de los Puertos de Sines y del Algarve, quien recordó el papel estratégico del puerto de Sines como principal enclave portuario de Portugal y punto clave para el tráfico energético y de mercancías. Su conexión con el interior peninsular fue señalada como un elemento determinante para reforzar el corredor suroeste y mejorar la competitividad del conjunto del eje ibérico.

La mesa concluyó con un diagnóstico compartido: el Suroeste Ibérico dispone de recursos, posición estratégica y capacidad económica, pero su desarrollo pasa por resolver el reto pendiente de las comunicaciones y convertir el potencial en proyectos reales y sostenibles.