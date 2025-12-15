Trabajo pacta con los sindicatos elevar hasta 10 días los permisos por fallecimiento de familiar

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos para elevar los permisos por fallecimiento de un familiar o la creación de un nuevo permiso para atender a un familiar en cuidados paliativos. La nueva norma, que todavía deberá superar el trámite parlamentario, pretende aumentar de los actuales dos días de licencia hasta un total de 10 días en caso de luto. También se habilitarán hasta 15 días laborables para acompañar a un familiar que tenga que someterse a cuidados paliativos. Otro elemento es la creación de otro permiso, de un día para aquella persona que tiene que acompañar a alguien que vaya a que le practiquen la eutanasia.

"Es un acuerdo que va a mejorar el bienestar en las empresas", ha resaltado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. "Es una pena que la patronal no esté en este acuerdo, es incomprensible. Como se puede mostrar un grado de insensibilidad tan enorme", ha añadido. La CEOE se desmarcó de la negociación hace dos semanas, una vez consideró que el departamento liderado por Yolanda Díaz planteaba unas condiciones "inasumibles". "Es un nuevo ataque contra el mundo empresarial con un claro objetivo político", justificó en un comunicado.

El acuerdo entre Trabajo, CCOO y UGT deberá ahora someterse a la aprobación parlamentaria, una arena donde el Gobierno no tiene asegurada una mayoría. "No es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, [...] merece tener el respaldo de los grupos parlamentarios", ha defendido el 'número 2' de Yolanda Díaz.

En el caso de la ampliación del permiso por duelo, los 10 días podrán distribuirse de manera flexible ante el fallecimiento y no será obligatorio ejercerlos todos de vez de manera inmediata al fallecimiento de la persona allegada. Según los primeros borradores intercambiados entre el Ejecutivo y los agentes sociales, los 10 días de permiso serán para aquellos familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. Y para la familia política (por ejemplo, una nuera o cuñado), dicho permiso queda limitado a entre dos y cuatro días, dependiendo de si es preciso desplazamiento o no para acudir al sepelio.

La secretaria de salud laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha afeado a la patronal su 'no' a la propuesta y les ha dicho que ampliar los permisos podría reducir las tasas de absentismo, que tanto preocupan en la bancada empresarial. "Casi todos los casos de un fallecimiento de un familiar cercano acaban en una baja laboral del trabajador, si se amplía este permiso seguramente muchas de estas bajas se verían mermadas en un número importante", ha afirmado.

"Hoy el diálogo social ha hecho un ejercicio de importante dosis de humanidad", ha considerado el secretario de acción sindical de CCOO, Javier Pacheco. "Hacemos un llamamiento para que los parlamentarios no impregnen de indignidad" la futura votación en el Congreso, "apliquen sentido común y coherencia" y voten afirmativamente para que la norma entre en vigor.